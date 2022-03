L’explotació de recursos naturals com els hidrocarburs, les terres rares, el liti, el volframi o l’urani i la fracturació hidràulica, que té un gran potencial a Espanya, permetrien reduir la dependència energètica que s’ha fet més evident per la pandèmia i la guerra a Ucraïna, va explicar el Col·legi de Geòlegs (ICOG).

Espanya té un gran potencial miner que podria representar desenvolupament, ocupació i la millora del nivell de vida nacional, segons el Col·legi Oficial de Geòlegs, que assenyala Castella-la Manxa, Extremadura, Galícia o Castella i Lleó com alguns dels llocs amb potencial miner per reduir la dependència de països tercers en el subministrament d’aquestes primeres matèries bàsiques per a la indústria.

Tot i això, segons l’ICOG, Espanya no té actualment una política minera nacional que s’inclogui en el marc de la Iniciativa de les Primeres Matèries de la Unió Europea. El Col·legi va afegir que fa més d’una dècada que adverteix els poders públics i diferents administracions de les conseqüències de no avançar en l’aprofitament dels recursos propis davant la «gran dependència energètica» -gairebé tot el petroli i el gas vénen de l’exterior-, que es reduiria amb la investigació dels recursos naturals.

Va recordar que el document «Proposta per a una política geològica nacional al servei dels ciutadans per al període 2019-2022», elaborat el 2019, recull 37 mesures, entre les quals destaquen les destinades a la transició energètica i una política energètica que impulsi iniciatives dirigides a reduir la dependència exterior.

El Col·legi va assenyalar que s’ha reunit amb tots els grups polítics per presentar aquestes mesures i va propiciar i continua fomentant debats constructius sobre com ha d’avançar Espanya cap a una transició energètica que garanteixi el subministrament de les primeres matèries essencials, sense dependre de països tercers, especialment de la Xina.

Les conseqüències de la suspensió de les exploracions i explotacions d’hidrocarburs, la fracturació hidràulica o la mineria d’urani recollides a la Llei de Canvi Climàtic aprovada el maig de 2021 poden afectar sectors com el tèxtil, la medicina, l’automòbil o electricitat, segons el Col·legi, que va destacar que a Espanya hi ha zones d’aprofitament d’hidrocarburs convencionals com el petroli o el gas i no convencionals com el «shale gas», essent Canàries, el Golf de Biscaia i el Golf de València les zones més propícies per explorar els primers, i la conca basca-cantàbrica, massís Cantàbric i conca Surpirinenca per als no convencionals. En relació al «fracking», el Col·legi sosté que és un procés industrial «madur, absolutament viable, tant tècnica com econòmica i mediambientalment, sempre que es respectin els principis de cautela i acció preventiva».

L’ICOG va lamentar que molts projectes miners estiguin ara mateix paralitzats, amb traves administratives o l’oposició de grups ecologistes o veïnals «en la majoria dels casos pel simple desconeixement».

«Document raonable»

El Col·legi va qualificar de «document raonable» l’esborrany del full de ruta per a la gestió sostenible de les primeres matèries minerals publicat recentment per part del Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, en què es contemplen l’eficiència i l’economia circular, la consolidació de la gestió sostenible, la garantia de subministrament i importació ambientalment i socialment responsable i el foment de la indústria lligada al procés de descarbonització.

En aquest sentit, l‘ICOG va recordar que Espanya compta amb una legislació mediambiental molt més «garantista» que la majoria dels països dels quals s’importen aquests minerals i va concloure que l’eficiència de l’exploració i de l’explotació i la producció minera és un aspecte decisiu per al desenvolupament sostenible de la indústria minera nacional.