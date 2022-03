L’empresariat gironí representat per la Federació d’Organitzacions Empresarials a Girona (FOEG), ha traslladat al Govern català la seva «inquietud» per les conseqüències de la guerra d’Ucraïna. La junta rectora de l’entitat va reunir-se dijous per abordar l’actualitat de la invasió russa i els efectes econòmics que ha desencadenat, i va reclamar als representants de l’Estat a Girona una serie de mesures per pal·liar l’impacte a la província.

En primer lloc, la FOEG reclama una baixada d’impostos als preus de l’energia i dels carburants, ja que considera que son «uns ingressos que l’Estat no tenia previstos i, per tant, hi ha marge per fer-ho». Responsables de la patronal gironina del transport, Asetrans, van manifestar que els problemes del seu sector «venen de lluny», i que la pujada del preu del carburant ha estat el detonant de les protestes «d’un sector molt fràgil que requereix ser tractar com a sector essencial que és». L’altra reclamació de FOEG és la de deslligar el preu del gas del càlcul del preu de l’electricitat. La junta va expressar la necessitat de donar una resposta ràpida, i va lamenta rque amb aquesta mesura «l’Estat espanyol hauria estalviat 1.500 milions d’euros mensuals des de l’octubre, que paguem els consumidors». En aquest sentit, la FOEG defensa que és millor «corregir el mercat que subvencionar-lo». En aquesta línia, la federació també va reclamar mesures per incentivar la cogeneració elèctrica de les empreses i l’autoconsum fotovoltaic. La junta va reflexionar sobre el canvi de necessitats, i va arribar a la conclusió que quan es va pensar en l’ús dels fons Next Generation «hi havia un altre escenari, en algunes coses han canviat les prioritats, i s’haurien d’adaptar». En darrer lloc, la FOEG va demanar també que s’allarguin les moratòries pels crèdits de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), una mesura que consideren que «pot salvar moltes empreses». La delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, present a la junta, va expressar l’agraïment per poder tenir aquesta radiografia de primera mà. La representant de la Generalitat va recollir totes les aportacions que s’han fet durant la trobada i es va comprometre a treballar-hi des de la Delegació del Govern, i traslladar-les a les diferents conselleries de la Generalitat de Catalunya perquè les tinguin en compte a l’hora de posar en marxa polítiques. Els membres de Junta ambé van aprofitar comunicar que dimarts es va fer entrega de 3.5 tones d’aliments al consolat d’Ucraïna com a mostra de la solidaritat.