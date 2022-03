Goufone va estenent mica en mica la seva pròpia fibra òptica per les comarques gironines. Aquesta operadora, que va néixer connectant les masies d’Osona a Internet, ja ha activat més de 80 noves zones, incloent la culminació dels desplegaments en capitals de comarca com ara Vic, Mataró, Moià, La Bisbal d’Empordà o Berga. A banda de la capital del Baix Empordà, Goufone ja ha començat a instal·lar cablejat a la ciutat de Girona, uns treballs que espera acabar al llarg d’aquest any. L’expansió a la província també comptarà amb l’obertura d’una nova botiga a Roses, que s’afegeix a la que ja té al carrer Migdia de Girona.

Goufone ha tancat el 2021 augmentant un 75% la facturació respecte l’any passat i ha arribat a la xifra de 17,5 milions d’euros en aquest exercici. El ràpid creixement de l’empresa també es manifesta en l’augment de la seva plantilla: l’empresa ja compta amb més de cent treballadors entre les seves oficines a Gurb (Osona) i les sis botigues repartides en diferents poblacions de Catalunya. A dia d’avui, Goufone ocupa un lloc destacat en el mapa de les telecomunicacions català, i compta amb més de 35.000 llars connectades en les 13 comarques catalanes on ha desplegat els seus serveis de fibra òptica, telefonia fixa i mòbil i energia verda.

Goufone destaca per portar la seva xarxa de fibra òptica pròpia tant a nuclis urbans com a àrees disseminades. En aquesta estratègia d’expansió, l’any passat Goufone va unir forces amb l’empresa manresana Soom Fibra, una marca amb forta presència al Bages. Fruit d’aquesta adhesió, va sumar el desplegament en una nova comarca i la seva capital, Manresa, així com dues botigues més a la Catalunya Central. El 2021 també ha estat l’any de l’entrada al món de l’energia verda. Des del passat mes de juny, Goufone ofereix serveis d’energia verda als seus usuaris en una sola factura.

Marc Mundó, un dels tres fundadors de Goufone, destaca que «hem tancat un gran any en la història de Goufone. Estem molt satisfets de la feina feta i molt agraïts per la confiança que els nostres usuaris dipositen en nosaltres. Per a nosaltres no són un número, sinó que són persones a qui facilitem una connexió a Internet d’alta qualitat, independentment d’on visquin, sigui a ciutat o en zona disseminada».

Mundó valora de forma molt positiva el creixement d’aquest any: «No només sumem nous usuaris, sinó que mantenim els que tenim. De fet, les persones que van comptar amb nosaltres al principi de tot, quan tiràvem cable entre les masies d’Osona, segueixen confiant en nosaltres, i això deu voler dir que alguna cosa estem fent bé».

Entre les novetats de cara a 2022, a banda de l’obertura de la botiga de Roses l’operadora obrirà nous espais en poblacions com Berga. En aquells municipis en els quals no hi té cap botiga física, Goufone hi arriba amb el Goumòbil, una botiga sobre rodes que recorre constantment el territori on l’empresa ofereix els seus serveis.

El 2021, Goufone ha desplegat més de 1.500 quilòmetres de fibra òptica pròpia en ciutats, municipis i zones disseminades de les comarques gironines, Catalunya Central, Maresme i Vallès Oriental. El fet de desplegar la seva pròpia xarxa de telecomunicació dona a Goufone completa autonomia a l’hora de proveir els seus serveis, i permet fer instal·lacions de qualitat i atendre amb agilitat les possibles incidències.