El Govern i el Comitè Nacional de Transport per Carretera (CNTC) -òrgan en què no estan inclosos els transportistes que van convocar una aturada que s’allarga des de fa 12 dies- van arribar a la matinada d’ahir a un pacte per a un paquet de mesures de mil milions d’euros després d’una reunió maratoniana. Entre les principals mesures s’inclou una rebaixa de com a mínim 20 cèntims per litre en el combustible fins al 30 de juny, així com ajuts directes per import de 450 milions d’euros en funció del tipus de vehicle. En total, això suposarà un estalvi durant els propers tres mesos de 3.560 euros per a camioners i de 830 euros per a les furgonetes, segons els càlculs de la patronal del sector, el Comitè Nacional de Transport per Carretera (CNTC) i el Govern. Totes les mesures entraran en vigor un cop s’aprovi el decret llei que prepara l’executiu per aprovar en el Consell de Ministres el proper dimarts 29 de març com a part del seu pla de resposta a l’impacte econòmic de la guerra a Ucraïna.

Més de 600 milions es destinaran a concedir una bonificació de 15 cèntims per litre de combustible (gasolina, gasoil, gas i adblue) als professionals d’aquest col·lectiu, a la qual se sumaran 5 cèntims més -com a mínim- aportats per les petrolieres. Aquesta mesura tindrà una vigència des de l’1 d’abril fins al 30 de juny, «prorrogable en funció de l’evolució dels mercats», segons la ministra de Transports, Raquel Sánchez.

Es concediran 450 milions més en ajudes directes al sector tant de transport de mercaderies com de viatgers procedents dels pressupostos públics: la quantia serà de 1.250 euros per camió, 950 per autobús, 500 per furgoneta i 300 per vehicle lleuger (taxis, VTC i ambulàncies), amb un límit de 400.000 euros com a màxim per empresa.

L’acord inclou ampliar el termini dels venciments dels préstecs ICO al sector fins a 8-10 anys i una ampliació del període de carència dels crèdits avalats per l’ICO de sis mesos, com a mesura d’aplicació immediata. A més a més, s’establirà una nova línia de crèdits al sector avalats per l’ICO amb 12 mesos de carència.

Es duplicarà la dotació pressupostària de les ajudes a l’abandonament a la professió de transportista, en passar de 10 a 20 milions d’euros el 2022. El sector del transport per carretera es caracteritza per l’existència d’un nombre important de professionals d’edat elevada per a aquesta feina, amb manca de recursos per abandonar l’activitat abans de fer 65 anys. Aquesta situació suposa una incidència social per a la qual el Ministeri destina una important partida pressupostària, amb ajudes per autònom de 30.000 euros i que, gràcies a l’acord assolit, duplicarà aquestes quanties per ajudar així un nombre més gran d’autònoms a afrontar l’abandonament de la activitat.

El Govern es compromet a enviar al CNTC abans del 31 de juliol un esborrany de projecte de llei per aplicar al sector del transport «els principis de la llei de la cadena alimentària» per evitar un abús de la subcontractació i impedir que s’aboni pels seus serveis un preu inferior al dels costos.

Aquestes mesures se sumen a altres acordades al desembre per millorar la situació del col·lectiu com la prohibició de les operacions de càrrega i descàrrega de la mercaderia per part dels conductors, excepte en casos molt concrets com mudances, lliurament de paquets, grues portavehicles o altres similars; la limitació a una hora dels temps d’espera a les zones de càrrega i descàrrega; la inclusió obligatòria en tots els contractes de transport de la clàusula de revisió de preus per la variació del preu del combustible; el reforçament de la inspecció de transport i la previsió legal de l’establiment d’un Codi de Bones Pràctiques Mercantils, així com l’aprovació per part del Ministeri de Transports d’un estàndard de zones de càrrega i descàrrega en relació amb les instal·lacions i els serveis disponibles.