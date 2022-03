L’escalada històrica de l’electricitat i el gas ha posat en situació límit moltes companyies del sector. L’ascens desorbitat dels preus fins a nivells rècord en els últims mesos ha posat en tensió els comptes de moltes energètiques independents que no compten amb el suport ni el múscul financer d’un gran grup per aguantar el cop. Gairebé 60 comercialitzadores de llum i de gas natural han desaparegut en plena crisi energètica.

L’any passat, van ser 44 les comercialitzadores d’electricitat i de gas les que van abandonar la seva activitat, segons recull la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) en un informe en què s’avancen alguns impactes de la crisi energètica en el sector de la venda minorista. Nou d’aquestes comercialitzadores van ser inhabilitades a proposta de la CNMC per incomplir les obligacions de pagament i en el cas de les altres 35 es va tractar de finalitzacions voluntàries.

Des de començament del 2022 la sagnia ha continuat i 15 comercialitzadores més han desaparegut, segons els registres amb totes les companyies de llum i gas que operen al mercat espanyol que elabora i actualitza de manera permanent la CNMC. Es tracta de vuit comercialitzadores del mercat elèctric i de set més del sector gasista.

La desaparició d’aquestes companyies té un impacte directe en els comptes dels sistemes elèctric i gasista en conjunt i també per a les desenes de milers de clients que es queden sense companyia. El cessament d’activitat d’aquestes comercialitzadores ha provocat l’existència d’un deute milionari -que Competència no concreta- que acaba suportant la resta de companyies com a despeses del sistema. A Espanya operen prop de 300 comercialitzadores de llum i 90 més de gas.

A més, l’aturada del negoci d’aquestes companyies va provocar només l’any passat que uns 34.000 clients fossin traslladats a un subministrador d’últim recurs, la solució d’urgència i de transició que per llei se li dóna com a mesura de protecció als consumidors que es queden sense companyia per causes sobrevingudes.

Cop múltiple en plena crisi

Encara que no tots els cessaments d’activitat siguin conseqüència de la fallida de les companyies, la veritat és que bona part de les comercialitzadores de llum i de gas s’estan trobant amb una combinació de factors que suposen un cop directe a la salut financera.

La intensitat del cop de la pujada de l’electricitat i del gas en els comptes de les comercialitzadores depèn de l’estratègia comercial (si poden traslladar al client part de la pujada o no) i de l’estratègia de compres d’energia de cada companyia (si compten amb cobertura i han comprat l’electricitat a un preu inferior al que marca actualment el mercat). Però les comercialitzadores no integrades en grans grups energètics reconeixen que la tresoreria de moltes empreses s’està tensionant per l’espiral de preus.

Govern i CNMC sí que han pres mesures per relaxar algunes exigències a les companyies per evitar més fallides, alleujant les càrregues financeres que han d’afrontar en forma de garanties quan fan les operacions de compra i venda d’electricitat al mercat elèctric, facilitant la detecció primerenca d’impagaments i garantint la cobertura dels costos derivats de possibles reduccions de compres en el mercat diari. En paral·lel, des de l’Associació de Comercialitzadors Independents d’Energia (ACIE) també s’ha alertat de l’impacte d’algunes reformes adoptades pel Govern.