La pensió per jubilació creix un 6%, fins als 1.141,9 euros, i beneficia un total de 108.526 persones a les comarques gironines. Són les dades del març publicades pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, que revelen també que la pensió per jubilació a Catalunya aquest mes de març s’ha situat en els 1.274,97 euros de mitjana, un 5,6% més que el mateix període de l’exercici anterior. Segons aquestes xifres, la prestació beneficia més d’1,15 milions de catalans, un 1,25% més en termes interanuals. A Catalunya, la pensió per jubilació continua per sobre la mitjana espanyola, que és de 1.250,37 euros (+5,4%). Pel que fa al conjunt de l’Estat, la nòmina de les pensions contributives es manté en el 12% del PIB, fins als 10.782 milions d’euros, el que suposa un increment del 4,9%. En total, a Espanya s’han abonat més de 9,9 milions de pensions, de les quals 6,23 milions són jubilacions.

Un cop més, Barcelona es manté com la demarcació amb més pensions per jubilació i amb la prestació més elevada. Durant el mes de març, fins a 867.038 persones s’han beneficiat d’aquesta ajuda, el que representa un 75% del total a Catalunya. Per altra banda, la pensió mitjana s’ha situat en els 1.313,3 euros, un 5,56% més en comparació al març de 2021. Durant el mes de març, a Catalunya s’han repartit més d’1,75 milions de prestacions, el 17,6% del total a l’Estat. En comparació amb el mateix mes de l’exercici anterior, això suposa un increment del 0,78%.