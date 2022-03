El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, va avançar ahir que la ramaderia i els cultius agrícoles de blat de moro i de gira-sol tindran una especial importància en el paquet de mesures governamentals per a fer front a les conseqüències de la guerra a Ucraïna. Va indicar que la major part de les sembres que es llevin de la superfície dedicada a guaret i cultius d’interès ecològic per a incrementar la productivitat de matèries primeres que abans s’importaven d’Ucraïna es dedicaran al blat de moro i al gira-sol.

«Des d’un punt de vista pràctic l’orientació de les sembres es dirigirà al gira-sol i probablement al blat de moro, en funció de les circumstàncies agronòmiques de cada superfície», va dir Planas després de participar en la seu del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació en la presentació del llibre «L’Espanya Rural. Riscos i oportunitats».

Planas va detallar que el percentatge d’hectàrees de guaret i d’interès ecològic a Espanya és el 10% del total de les 21,5 milions d’hectàrees de superfície agrària útil del país i que l’ús de part d’aquest terreny per a altres cultius es pren en funció de l’en decisió administrativa a la qual els faculta la UE i que els detalls estaran contesos en el pla que el Govern presentarà el pròxim 29 de març.

«Especial gravetat»

Pel que fa a la ramaderia, Planas va reconèixer que aquest sector està «vivint amb especial gravetat l’increment de costos derivat de l’increment de preus dels pinsos» i que «serà un dels sectors prioritaris en relació a la resposta pública» que es va anunciar.

En paral·lel, un estudi indica que l’àrea total de terra coberta per cultius ha augmentat des de 2003 en un 9 per cent, o 1 milió de quilòmetres quadrats, una àrea àrea de la grandària d’Egipte. La meitat de les noves terres de cultiu va reemplaçar una altra vegetació natural com a pasturatges o boscos. L’altra meitat va provenir de la reforestació de terres de cultiu abandonades o la conversió de pastures. En el mateix període, la població mundial ha crescut de 6.400 a 7.700 milions de persones. Nous mapes detallats del canvi global en les terres de cultiu, que mostren l’evolució entre 2003 i 2019, es basen en imatges recopilades per satèl·lits Landsat i es van publicar en la revista Nature Food. En agregar dades de la NASA sobre la productivitat primària neta de les terres de cultiu, els investigadors també van estimar si les àrees conreades van créixer més o menys productives amb el temps. La productivitat primària neta és una mesura de quanta energia emmagatzemen les plantes a través de la fotosíntesi. En mans d’agricultors, economistes, grups conservacionistes i formuladors de polítiques, aquesta informació podria facilitar l’equilibri entre les necessitats de producció d’aliments i la preservació dels ecosistemes, la protecció de la biodiversitat i els esforços per a segrestar carboni i frenar el canvi climàtic.

«La gent ha usat satèl·lits per a mapear l’extensió de les terres de cultiu abans. El que distingeix a aquest esforç és que estem mostrant canvis durant un llarg període de temps», va dir en un comunicat Peter Potapov, codirector de GLAD (Global Land Analysis & Discovery Lab) de la Universitat de Maryland i autor principal de l’estudi.

«També el fem de manera consistent a través de les fronteres internacionals perquè puguem comparar el que està succeint en diferents regions o països de manera significativa». La majoria dels intents anteriors de mapear i comparar terres agrícoles es van basar en la compilació de dades locals o regionals a través de mètodes i definicions que variaven significativament.