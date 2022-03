Durant anys, l’arribada d’Ikea a la província de Girona va ser un rum-rum recurrent. Que si Fornells, que si Salt, que si Figueres, que si Girona. Es va especular i fantasejar amb la instal·lació del gegant suec del mobiliari i el parament de la llar en terres gironines, es van escriure articles a favor i en contra, hi va haver peticions i fins i tot un referèndum. Mentrestant, Ikea obria a Sabadell i Perpinyà. Finalment, a finals del 2020 la firma va aterrar a Girona, però no en l’esperada forma de macrocentre comercial. La multinacional va posar els peus a la província amb una diminuta botiga a l’Espai Gironès de Salt. No tenia sofàs, ni cuines amb la taula parada, ni cistelles plenes d’articles a preus ridículs. Era un punt de planificació, un concepte nou anomenat Ikea Dissenya que consistia en un estand revestit de fusta amb un taulell on el personal especialitzat de l’empresa ajudava els clients a planificar les seves llars.

Això suposava un canvi radical en la manera de fer de la firma sueca, com al seu moment ho va ser oferir mobles desmuntats, frankfurts a un euro, llapis de fusta i unes passejades sovint extenuants per estances d’un elegant però a la vegada econòmic disseny escandinau.

Canvi d’hàbits

En la darrera dècada, Ikea va ensumar un canvi dels hàbits de consum dels usuaris, atrets per una idea de comerç de proximitat i per la comoditat de les compres per internet. La multinacional va prendre la decisió d’evitar els polígons i desembarcar als centres de les ciutats amb petites botigues on la clientela hagués de fer el mínim esforç per satisfer les seves necessitats de compra. Als nous punts de venda d’Ikea, la major part de la feina la fa el personal de la botiga, que ofereix, assessora, suggereix i dispensa un tractament pesonalitzat, tal i com feien els venedors de les antigues botigues de barri precisament abans que Ikea contribuís a condemnar-les a l’extinció.

Aquesta és l’aposta que la multinacional ha fet per Girona. L’empresa sueca ha desembarcat a la província a trossets, o per parts, i les està muntant mica en mica, com hem fet tots alguna vegada amb les seves lleixes.

A la parada de l’Espai Gironès se li ha sumat una nova botiga al carrer Joan Maragall, de dimensions lleugerament superiors, que va obrir les portes el novembre de 2021, un any després de la seva arribada a terres gironines. L’establiment és un altre Ikea Dissenya, i allà els usuaris potencials s’hi poden fer cuines, lavabos i menjadors a demanda, i sobretot, comprar en línia i encarregar el servei post-venda.

Les antenes de la multinacional semblen haver captat la senyal de les milers de batalles que els usuaris han lliurat durant dècades amb els cargols i les instruccions sense text, i han posat fil a l’agulla per assumir tot allò que fins ara, en major o menor mesura, havien encolomat als clients, és a dir, la recollida i el muntatge a casa.

L’atomització de les noves botigues d’Ikea també ha generat un nou concepte de local: el punt de recollida. A Girona el primer va obrir a Riudellots de la Selva, i posteriorment es va traslladar a Celrà. Fa unes setmanes n’ha obert un segon al cor de Girona, en un local del carrer Joan Baptista La Salle, assessorat per la consultora immobiliària gironina Urbinium. Aquests punts serveixen bàsicament de suport per a aquells clients (cada cop més nombrosos) que fan la compra a casa a través d’internet. Quan la comanda està llesta, el personal de l’empresa avisa el comprador perquè vingui a recollir-la.

Ikea sap que s’està jugant el negoci en un terreny de joc online. En aquest context, l’aposta per l’obertura a foc lent de Girona forma part d’aquesta presència omnicanal que busca l’empresa: intentar sucar pa a totes les salses que pugui, però sobretot a la digital, per seguir tallant el bacallà com la multinacional del moble.