El president de la patronal PIMEC, Antoni Cañete, reclama la mediació del Banc d’Espanya perquè les entitats financeres no empitjorin la qualificació de les empreses que allarguin el retorn de crèdits ICO. La ministra d’Afers Econòmics, Nadia Calviño, anunciava aquest passat dijous la moratòria pel retorn dels préstecs que es van fer en el marc de la pandèmia de la covid-19, una mesura a la qual la patronal catalana calcula que s’hi poden acollir 50.000 negocis dels que operen al principat. «És fonamental protegir l’estabilitat financera amb mesures de reducció de preus i ajuts a sectors afectats», va detallar la ministra.

Antoni Cañete adverteix, però, que la mesura pot suposar un «caramel enverinat», perquè pot anar acompanyada d’un canvi en la qualificació de les firmes que s’hi acullin, que els bancs podrien passar a considerar de risc d’insolvència.

La patronal PIMEC recorda que el 2020 es va aprovar un allargament de 5 a 8 anys que no va comportar penalitzacions. Alhora, reclama que es tingui en compte que les operacions mantenen l’aval ICO.

«Estem ocupats i preocupats», assegura Cañete. «És un tema molt important perquè el 48% de les empreses i els autònoms tindrien dificultats per tornar els crèdits ICO», indica. Per això, afegeix que «si no volem assistir a una allau de tancament d’empreses» cal, a banda d’allargar els terminis i les carències dels préstecs, que no canviïn els criteris de classificació bancaris a les empreses.

D’altra banda, la patronal de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya ha tornat a insistir en la importància d’implantar un esquema híbrid de quitança amb reconeixement de deute que permeti una fórmula de replantejament de les operacions assumible per a les empreses.