La Plataforma en Defensa del Transport demana als transportistes que secunden l’aturada que no llencin la tovallola «sota cap concepte» i rebutja les propostes que el Govern va pactar amb el Comitè Nacional del Transport per Carretera (CNTC). «No estem demanant almoines, les ajudes que ens volen donar no és la solució de res», reclama. En un comunicat signat pel president de la plataforma, Manuel Hernández s’insta els transportistes de l’aturada que va començar el 14 de març passat a «seguir fins al final». «Aguantem l’última tirada», escriu el president.

Aquestes manifestacions arriben després que la plataforma hagi decidit mantenir l’aturada després d’haver-se reunit divendres amb la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, i no arribar a cap acord. Hernández argumenta que el Govern segueix sense donar resposta a les seves reivindicacions i assegura que «les ajudes que volen donar no són la solució de res, no estem lluitant perquè de manera puntual ens donin un entrepà», reivindica. «Si no tenim la garantia de treballar per viure, no hi ha motius per arrencar», indica al comunicat, on afegeix que «mai no es va canviar res sense patir i sacrificar moltes coses». Finalment, el president demana que «aguantin l’última estrebada» perquè amb «persistència» s’aconseguirà la «victòria». «Molta força i molt ànim, no podem perdre», anima.