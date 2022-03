Les destrosses que provoquen els cabirols i la falta de relleu generacional posen en risc la producció de fesols de Santa Pau (Garrotxa). Aquest llegum és un dels més preuats a Catalunya i compta amb una Denominació d'Origen Protegida (D.O.P.) pròpia. De fet, des del gremi recorden que es tracta de l'única distinció d'aquest tipus que hi ha en tota la comarca de la Garrotxa i que també és un dels atractius més importants per aquest petit municipi, juntament amb la Fageda d'en Jordà. El problema és que els cabirols remenen i aixafen els sembrats i fan malbé el producte. A tot això, cal afegir que cada vegada hi ha menys relleu entre els productors i això fa témer que es vagi perdent aquesta tradició.

Des de la D.O.P. reconeixen que estan «preocupats» perquè no es perdi l'ofici i assenyalen que ara per ara «costa trobar» aquest relleu generacional que hauria de garantir la pervivència del fesol de Santa Pau. La membre de la denominació i productora Montserrat Miralles, assenyala que es tracta d'un problema que afecta «a tot el sector agrícola». «Si no trobem joves que s'hi vulguin dedicar hi ha la possibilitat que al final s'acabi perdent la producció del fesol de Santa Pau», assenyala.

Però és que a la falta de relleu s'hi suma també un problema amb els cabirols. I és que aquest animal fa malbé els conreus i això s'ha notat especialment els darrers anys en el que ha crescut el nombre d'exemplars que hi ha a la Garrotxa. Miralles explica que si el cabirol rosega i es menja la planta quan és jove suposa un problema afegit perquè se n'ha de replantar una de nova. Si ho fa quan la planta pot continuar creixent el problema és que queda encara verda quan la resta ja són seques i els provoca un «maldecap». Per posar-hi remei, des de la D.O.P. aposten per aconseguir ajudes per poder posar tanques elèctriques que evitin l'acció de l'animal.

Tot plegat ha fet caure la producció d'un llegum molt apreciat i que, alhora, suposa un atractiu per Santa Pau, una petita localitat a tocar d'Olot. De fet, aquest diumenge se celebra una nova edició de la Fira del Fesol de Santa Pau, després d'haver-se suspès per la pandèmia. L'alcalde del municipi, Josep Company, remarca que es tracta d'un esdeveniment «clau» per al poble i que genera activitat econòmica. «Els restaurants estan plens, les cases de turisme rural i els productors poden vendre a la fira. És important que l'hàgim recuperat perquè si no corríem el risc de no tornar-la a fer», ha remarcat Company.

«Ni bona ni dolenta»

Miralles ha explicat que la d'aquest any ha estat una collita «ni bona ni dolenta» en relació amb la quantitat. De fet, el fesol de Santa Pau és un producte d'alta qualitat i els productors es veuen obligats a llançar aquells llegums que surten tacats. Miralles explica que a principis de setembre quan es van començar a collir els primers fesols, va ploure de manera abundant a la Garrotxa. Això va fer que molts fesols sortissin tacats o podrits i s'haguessin de descartar. Tot plegat va afectar una producció que ha anat minvant els darrers anys.