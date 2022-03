El president del Govern, Pere Aragonès, ha cridat els empresaris catalans a resistir i continuar competint davant un 2022 d’inflació disparada. El líder de la Generalitat ha advertit que els alts preus, atiats per les seqüeles de la invasió russa d’Ucraïna, s’allargaran durant tot l’exercici i ha instat patrons i treballadors a negociar «un nou pacte social per repartir els costos de la guerra i les oportunitats que sorgeixin després del conflicte», segons ha declarat aquest dilluns en l’entrega de premis ‘Empresa de l’Any’ de EL PERIÓDICO. «Aquest país ha d’abandonar el discurs derrotista», ha insistit i ha instat l’empresariat a apostar per projectes que desenvolupin la «sobirania tecnològica» i «l’autonomia energètica» del país (desenvolupant infraestructures com el gasoducte Midcat). «Quan ens hi posem, podem», ha asseverat.

Relacionades EL PERIÓDICO ensalza a la empresa catalana como punta de lanza de la recuperación