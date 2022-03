Un emprenedor gironí ha creat una aplicació mòbil que permet posar en contacte viatgers amb nadius d’arreu del món. L’objectiu de Weyeboo és que el turista pugui «fugir del turisme de masses» i descobrir racons que, sense una persona que visqui a la ciutat, probablement el visitant no hi aniria. El creador de l’aplicació, Jaume Pareta, explica que hi ha diversos filtres, com l’interès de cada viatger. «Es pot buscar un nadiu que t’acompanyi en una ruta cultural o gastronòmica, o un que t’acompanyi en una visita a espais naturals», explica. A més, Weyeboo ofereix un apartat de serveis, on s’anuncien tot tipus d’empreses relacionades amb el turisme a la ciutat. «És com portar una guia al mòbil», remarca Pareta.

Tot plegat va néixer en un viatge que el creador de l’aplicació va fer amb uns amics a Eivissa. Pareta explica que ja hi havia anat diverses vegades i «acabaven sempre als mateixos llocs que els estrangers». Un d’ells, però, es va posar en contacte amb un altre amic que viu a Eivissa i els va fer una sèrie de recomanacions que els van permetre visitar llocs on no haurien anat mai. «Allà vaig veure la importància que pot tenir, per a un viatger, comptar amb un nadiu que li permeti gaudir encara més del viatge», assenyala Pareta. El funcionament de l’aplicació és senzill. Un cop descarregada, tant un nadiu com un viatger s’han de registrar i aleshores es pot començar la cerca. Aquest apartat és totalment gratuït i posa en contacte les dues persones que poden xatejar a través de Weyeboo. «El que fem és posar en contacte a persones que tenen un accés a una informació que no està a internet i que et permeten de la seva mà descobrir petits racons que molt probablement no visitaries», assenyala el creador de Weyeboo. A més, l’aplicació incorpora un apartat de serveis que és, alhora, la font de finançament. En aquest espai es poden trobar tot tipus d’empreses que s’anuncien i que estan relacionades amb la ciutat que es vol visitar. Al viatger no li suposa cap despesa entrar-hi i és el negoci qui paga a Weyeboo. D’aquesta manera, explica Pareta, el que es vol aconseguir és «integrar els serveis» que pot necessitar un turista quan visita un país. «La idea és que amb Weyeboo sigui com portar una guia de viatges a dins del mòbil», remarca. Ara mateix, Weyeboo acaba de néixer i és petita la interacció que hi ha, però Pareta confia en que es vagi estenent a partir de ciutats com Girona i Barcelona. «L’inici el fem aquí perquè ho coneixem i perquè tenen un potencial turístic molt important. A partir dels viatgers i nadius que hi hagi aquí, esperem anar creixent a la velocitat que la gent vulgui. Que sigui l’aplicació de viatges de tothom», conclou.