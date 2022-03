Els combustibles seran una mica més barats per a tots els conductors. Pedro Sánchez va avançar aquest dilluns que l’Executiu bonificarà amb un mínim de 20 cèntims per litre de carburant. El Govern aportarà 15 cèntims, i les petroleres cinc cèntims més (algunes han anunciat una rebaixa més elevada). Aquesta ajuda es prolongarà fins al 30 de juny, fins quan es prolongarà el pla de xoc de resposta a la guerra d’Ucraïna, que en conjunt suposarà una injecció de 6.000 milions d’euros en ajudes directes i rebaixes fiscals i 10.000 milions més en crèdits ICO.

El president del Govern es va reservar per a aquest dilluns, en una conferència a El Beatriz Auditórium, a Madrid, l’anunci de les mesures més rellevants que contindrà el reial decret llei que aprovarà aquest dimarts el Consell de Ministres i que es va estar discutint i elaborant durant el cap de setmana, sota la tutela de les tres vicepresidentes i del titular de la Presidència, Félix Bolaños. De fet, l’acord intern, entre el PSOE i Unides Podem, es va tancar poc abans de l’acte a la capital, aquest dilluns al matí. Per a Sánchez, era clau el rumb de la negociació del Consell Europeu de dijous passat i divendres, del qual va sortir amb el permís per abaixar, junt amb Portugal, els preus de l’energia. I ara persegueix un pacte d’Estat, un acord ampli amb els grups. Segons la Moncloa, en les últimes hores s’ha parlat amb tots ells, incloent-hi el PP, més enllà de la ronda que les vicepresidentes i Bolaños van desplegar en aquestes dues setmanes.