Les borses reflecteixen expectatives i els inversors interpreten indicadors. I en la sessió d’aquest dimarts, amb pujades pròximes al 3% en l’Ibex es diria que l’optimisme creix i la guerra o la inflació són esculls temporals en una tendència alcista imparable. La tercera jornada consecutiva amb predomini de guanys va acabar amb una alça del 2,98%, per sobre dels 8.600 punts (8.614,60) i la sensació que la pandèmia ha deixat de ser un problema a Occident. Les negociacions entre Rússia i Ucraïna alimenten replantejaments inversors, malgrat que encara no és possible assegurar terminis per a la pau. Però entre els inversors les confiances es transformen en compres i les expectatives consoliden la presa de riscos. La cotització del petroli no sembla ja tan amenaçadora per al creixement econòmic però controlar la inflació continua sent l’assignatura pendent. Els bancs són el motor de l’alça de l’Ibex. En els pròxims dies haurien de destacar també els valors més lligats al turisme. El bitcoin sembla consolidar-se a la zona de màxims de l’any, per sobre dels 47.000 dòlars.