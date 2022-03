El govern espanyol ha inclòs en el macrodecret de mesures contra l'impacte econòmic de la guerra una revisió avançada de la retribució que reben part de les energies renovables i que s'ha disparat amb ingressos extra a conseqüència de la pujada de preus de l'electricitat. El president Pedro Sánchez va xifrar aquest dilluns que la revisió permetrà rescatar 1.800 milions d'euros enguany i utilitzar-los per baixar encara més i de manera immediata els càrrecs que s'inclouen en la factura elèctrica, la qual cosa es traduirà en una rebaixa del rebut. Una rebaixa que es traduirà en una retallada de 6 euros en la factura elèctrica d'un consumidor mitja cada mes, segons les estimacions de l'executiu.

Espanya presentarà aquesta setmana al costat de Portugal una proposta a la Comissió Europea per intervenir el mercat elèctric, establint un topall al preu del gas que s'utilitza per produir electricitat (entorn dels 50 euros per megavat hora), incloure la diferència del cost real de les centrals de gas com a cost del sistema elèctric i fixar una doble cotització amb un preu diferent per a l'electricitat que es ven a França a través de les interconnexions. L'executiu preveu que Brussel·les es pronunciarà sobre la seva proposta en tres o quatre setmanes, i fins llavors no es podria aplicar aquesta reforma i no es notarà en el rebut de llum de llars i empreses amb una rebaixa substancial.

Sense esperar a aquest ok de la Comissió Europea, el Govern sí que aplica de manera urgent una rebaixa de part de la factura elèctrica gràcies a una retallada dels càrrecs que s'inclouen en el rebut, a compte dels ingressos extraordinaris milionaris que es descomptarà d'una part de les plantes d'energies renovables en les pròximes setmanes. Es tracta de les instal·lacions del règim retributiu específic de renovables, cogeneració i residus (Recore), les que abans de rebien ajudes en forma de primeres per la seva producció i que ara compten amb una rendibilitat garantida lligada a la inversió realitzada.

A aquestes plantes de renovables i cogeneració se'ls garanteix una rendibilitat del 7,1% durant 25 anys (per a algunes aquesta garantia ascendeix al 7,4% si renunciaven a presentar plets contra el Govern) i cada tres exercicis s'ajusta els ingressos realment rebuts amb els assegurats pel sistema elèctric. Al final del període aquesta serà la rendibilitat que obtindran les instal·lacions energètiques, però cada trienni es calcula els ingressos per a adaptar-los.

El pròxim ajust tocava fer-lo a principis de 2023, però el Govern avançarà el càlcul un any perquè aquests ingressos extra de les renovables del Recore puguin ser utilitzats per cobrir costos del sistema elèctric i aconseguir rebaixar la factura de llum dels clients. El Govern ja havia segellat un preacord sobre aquest tema amb les associacions empresarials del sector de les renovables.