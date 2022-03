A banda de la subvenció als carburants, pla anticrisi del Govern espanyol, que inclou la mobilització de 16.000 milions d’euros, es compon d’una sèrie de mesures que tenen per finalitat frenar l’impacte que està tenint la guerra d’Ucraïna. A continuació, s’exposen les iniciatives més destacades per ajudar el teixit econòmic i social del país.

L’acomiadament justificat per causes derivades de la guerra d’Ucraïna i l’actual crisi energètica queda prohibit des d’ahir i fins al 30 de juny. El redactat exacte de la mesura encara no està solucionat i la via que prioritza el Govern és la de vetar a les companyies que siguin receptores d’ajudes públiques el cessament durant aquest període. Fet que, donada l’amplitud de la intervenció pública, endurirà els cessaments a una part important del teixit empresarial. Una altra mesura que aprovarà el Consell de Ministres serà l’accés als ertes sectorials per a les agències de viatges.Els lloguers no podran pujar fins al 30 de juny més del 2%. La referència per actualitzar les rendes sol ser l’índex de preus de consum (IPC), la taxa anual del qual va escalar fins al 7,6% al febrer i apunta cap a majors nivells en els pròxims mesos. L’objectiu és evitar un encariment desmesurat dels lloguers a conseqüència de la pujada de la inflació. Per això, l’executiu ha optat per posar un topall, que està més pròxim a la inflació subjacent, aquella que exclou els elements més volàtils, com els aliments no elaborats i els preus de l’energia.

El Govern té previst aprovar avui una ampliació de sis mesos del termini de la moratòria en el pagament del principal dels crèdits a empreses amb aval públic de l’ICO llançats al començament de la pandèmia. El període màxim en què les companyies només hauran d’abonar els interessos, així, s’estendrà des dels dos anys actuals. La majoria d’aquests períodes de carència vencien a l’abril i maig; ara ho faran a l’octubre i novembre.

El Govern central ampliarà el bo social elèctric a 600.000 famílies més i arribar, així, a un total potencial de 1,9 milions de llars. La fórmula d’arribar a més gent passa per elevar el límit de renda per poder ser beneficiari d’aquesta subvenció 0,5 vegades l’IPREM, informa Miguel Ángel Rodríguez. Així, per exemple, fins ara una llar sense fills podia accedir a aquesta ajuda si tenia uns ingressos inferiors a 1,5 vegades l’IPREM en 14 pagues (12.000 euros), mentre que a partir de l’entrada en vigor de la mesura podran fer-ho les famílies sense fills amb una renda de 16.000 euros.