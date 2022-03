El número d’hipoteques va créixer un 16,3% el gener a les comarques gironines durant el gener passat. Segons les darreres dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el primer mes de l’any va acabar amb la signatura de 635 préstecs hipotecaris, la millor xifra en un mes de gener des del 2012. Això confirma la bonança del mercat immobiliari en els darrers anys malgrat lla successió de crisis provocades per la pandèmia i l’alça dels preus. Tot i això, els números de l’INE mostren una lleugera tendència a la baixa, i la província ja encadena des del novembre baixant en nombre d’hipoteques. Les 635 signatures van sumar un valor conjunt de 85 milions d’euros.

Increment a nivell català

Al conjunt de Catalunya es van registrar 5.833 hipoteques sobre habitatges, un 22,4% més que el mateix període de l’exercici anterior i un 3% més respecte al desembre, segons dades recollides per ACN. Al llarg del primer mes de l’any, el valor de les hipoteques va pujar fins als 953,5 milions d’euros, situant el seu import mitjà en els 163.466 euros (+1,1% en termes interanuals). Al conjunt de l’Estat es van concedir 36.185 hipoteques, un 29,4% més en comparació al gener de l’any passat i un 10% més respecte al desembre. Pel que fa als interessos, el tipus mitjà es va situar en el 2,25% per a les hipoteques a tipus variable i en el 2,8% per a les hipoteques a tipus fix.