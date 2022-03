El Grup Parlem Telecom ha adquirit el 100% de la companyia energètica de proximitat Ecolium Energia S.A., companyia d’energia verda amb seu a Viladamat. Fundada a finals del 2020 amb un capital inicial de 150.000 euros, la firma gironina es dedica a la gestió de projectes d’energies renovables i consum fotovoltaic. Entre els socis hi ha els fundadors d’AB Biotics, el director de Metàl·liques Grabalosa de Bellcaire i el Grup Nufri. En el seu primer any de vida Ecolium va passar de 36.000 a 825.000 euros d’ingressos. Ara, les seves projeccions compten amb multiplicar per quatre la seva facturació.

De fet, la companyia energètica ja va tenir un EBITDA (beneficis excloent-hi despeses financeres) positiu el 2021 i preveu superar als 300.000 euros. Ecolium optarà enguany als Fons Next Generation per encetar projectes innovadors i digitals que fomentin la transició energètica. Accelerar l’expansió Amb aquesta operació, el preu del qual no va ser revelat, Parlem Telecom assegura que Ecolium podrà accelerar la seva expansió, ja que incorporarà dinou punts de venda addicionals gràcies a la creixent xarxa de botigues físiques de Parlem Telecom arreu del territori català. A més, comptarà amb l’estructura d’atenció al client de l’operadora de telecomunicacions catalana, que li generarà evidents eficiències operatives. L’adquisició suposa la creació d’una nova divisió dins del Grup Parlem Telecom, fins ara centrat en les noves tecnologies, anomenada Parlem Energia, que comptarà amb la incorporació dels actuals gestors i fundadors d’Ecolium. En un context geopolític inestable, la companyia entrarà en aquest segment de manera progressiva a partir del tercer trimestre del 2022. L’activitat en aquest sector s’estendrà també a través de la filial Aproop al País Valencià. La transacció econòmica de l’adquisició es farà totalment mitjançant la compensació de crèdit en accions de Parlem Telecom. Ecolium compta, a més, amb els recursos de caixa necessaris per assolir el seu pla d’expansió. Parlem Telecom és una operadora de telecomunicacions catalana nascuda el 2014 que ofereix serveis integrals de telecomunicacions, tant per a particulars com per a empreses, des de Catalunya i en català. Aposta per un «tracte de proximitat amb el client amb una identitat pròpia». La companyia, presidida per Ernest Pérez-Mas, es troba en fase d’expansió.