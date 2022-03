L’any cridat a ser el darrer de la crisi econòmica originada pel coronavirus -amb permís de l’impacte que acabi tenint la guerra d’Ucraïna-, la icònica firma garrotxina d’embotits i alimentació Noel ha estat la guanyadora dels premis Empresa de l’Any 2021, organitzats per El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona. Aquesta companyia gironina, amb 82 anys i tres generacions d’història, va ser designada ahir com la gran guanyadora de la nit. Els seus directors generals, Joan Boix i Anna Bosch, van recollir el màxim guardó de l’edició número 41 d’aquests premis, patrocinats pel Banc Sabadell.

A més de l’empresa de l’any, els premis van reconèixer les millors iniciatives empresarials en els àmbits de la digitalització (que va recaure en Girbau), innovació (GPAInnova), projecció internacional (Carinsa), iniciativa (Blue Box) i el Lidera (Anna Vallès, presidenta del Grup Sorigué).

La gala va ser presidida pel president de Prensa Ibérica, Javier Moll; la vicepresidenta, Arantza Sarasola; el conseller delegat del grup, Aitor Moll; el director general, Sergi Guillot; i el director gerent del diari, Fèlix Noguera; així com pel director d’El Periódico, Albert Sáez. En el seu discurs, Aitor Moll va reconèixer que són temps convulsos per a la societat en general, i per al teixit empresarial en particular. A les conseqüències de la pandèmia s’hi ha sumat una guerra al territori europeu, un panorama que, segons el directiu, amenaça la recuperació econòmica iniciada el 2021.