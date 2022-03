Les protestes al sector del transport es mantenen a Espanya. La Plataforma per a la Defensa del Sector del Transport de mercaderies per Carretera Nacional i Internacional, convocant de les aturades des de fa més de dues setmanes, va instar ahir els camioners i conductors professionals a continuar fent «visibles» les seves protestes quan, en la seva opinió, ja s’encara «la recta final» del conflicte. La mobilització segueix entre els autònoms que no se senten representats a la taula de negociació, però amenaça amb obrir nous fronts en el sector.

La principal patronal del transport de mercaderies (CETM) i altres representants del sector ja observen que el volum de camions que circulen per les carreteres és «molt major» després de l’acord aconseguit en la matinada del divendres amb el Govern, malgrat que la Plataforma manté la protesta. Com a exemple d’aquests conflictes paral·lels que es mantenen, les signatures de transport del port de Barcelona van aprovar ahir mantenir l’atur indefinit «fins a un altre avís» amb la directriu expressa de bloquejar els contenidors de les instal·lacions portuàries. No obstant això, la votació va ser una mostra de la falta de cohesió interna del col·lectiu, amb 318 vots a favor de mantenir el bloqueig del port i 219 en contra.