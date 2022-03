Les empreses paguen 1,6 vegades menys per hora treballada a Espanya que en la veïna França o a la locomotora econòmica del Vell Continent, Alemanya.

Segons dades publicades ahir per Eurostat, el cost laboral per hora a Espanya és de 22,9 euros, la qual cosa inclou tant el salari com les obligacions de la companyia amb la Seguretat Social. Un import que a Espanya amb prou feines ha variat entre 2020 i 2021 i que és sensiblement menor que el que han de pagar els patrons en els estats del centre d’Europa, on l’hora fluctua entre els 37,9 de França, els 37,2 d’Alemanya, els 41,6 euros de Bèlgica, els 37,5 euros d’Àustria o els 39,7 euros de Suècia.

En aquest sentit, la mà d’obra espanyola s’assembla més a l’eslovena (21,1 euros). Un dels principals motius que expliquen la substancial diferència entre el cost laboral que paguen les empreses a Espanya respecte a la veïna França radica en les obligacions de les companyies amb l’erari públic.