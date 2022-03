Amb la convocatòria per al PERTE per al desenvolupament del vehicle elèctric i connectat ja publicada en el BOE, els projectes que compleixin els requisits poden presentar les seves candidatures per optar a part dels 2.975 milions d’euros procedents dels fons europeus Next Generation que destinaran, junt amb altres ajudes públiques i privades que elevaran l’import total fins als 24.000 milions d’euros, a electrificar la indústria espanyola. Un d’aquests projectes serà el de Seat i el Grup Volkswagen i tindrà com els seus objectius produir elèctrics a Martorell i Pamplona, a més de produir bateries a, finalment, Sagunt.

Així ho va avançar Herbert Diess, president del Grup Volkswagen, que va prometre també una inversió de 7.000 milions d’euros a Espanya. La planta de bateries, la localització de la qual ha estat en dubte des que es va saber que Espanya era un país candidat a allotjar-la, s’aixecarà finalment al País Valencià i generarà 3.000 llocs de treball. Aragó, Extremadura i Catalunya, amb una classe política que de vegades semblava que no la volia, eren altres regions candidates. Enmig d’aquesta voràgine informativa, que col·loca l’electrificació en el present, Etric, el suplement d’electromobilitat d’EL PERIÓDICO, arriba el 2 d’abril al teu quiosc per repassar l’actualitat i totes les novetats en la matèria. Proves, bateries i molt més... Aquest mes Etric arriba més carregat que mai, amb les últimes notícies sobre mobilitat elèctrica del sector de l’automòbil i tots els detalls del Skoda Enyaq iV Coupé, el protagonista. A més, provem el Cupra Born, la proposta elèctrica de la firma de Martorell, en condicions extremes al nord de Finlàndia, on la neu i el gel són la norma. Nissan reclama protagonisme en el dotzè Etric amb la nova tecnologia e-Power, que estrena en el nou Qashqai i també muntarà el X-Trail pròximament, que combina un motor de combustió per alimentar la bateria del motor elèctric del cotxe, que s’encarrega sempre de propulsar-lo. Aquest mes, Etric repassa també els principals fabricants de bateries en l’actualitat i quines marques proveeixen als principals grups automobilístics. No hi faltarà, per descomptat, l’últim en el sector de les motos elèctriques. Tot això i molt més a Etric, disponible amb EL PERIÓDICO el dissabte 2 d’abril.