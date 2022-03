Aquest dimecres s'ha publicat al BOE la reducció al preu del combustible anunciat pel govern espanyol i que s'emmarca en el pla de xoc a la crisi derivada per la guerra d'Ucraïna.

A partir de quan s'aplica? De quant serà la rebaixa? Fins quan durarà? Resumim els detalls clau d'aquesta mesura.

A partir de quan s'aplica?

La rebaixa al preu del combustible s'aplicarà a partir d'aquest divendres 1 d'abril.

De quant serà la rebaixa?

De 20 cèntims per litre, dels quals l'Estat subvencionarà 15 i les petrolieres un mínim de cinc, encara que hi ha diverses que ja han aplicat rebaixes majors.

Fins quan durarà?

El pla de xoc estarà en vigor durant els pròxims tres mesos, és a dir, de l'1 d'abril al 30 de juny, tot i que la vicepresidenta primera del Govern, Nadia Calviño, va afirmar aquest dimarts que l'executiu espanyol estava obert a "adaptar les mesures" segons l'avanç de "les circumstàncies geopolítiques, de seguretat, econòmiques o socials" del conflicte a Ucraïna.

Quins carburants entren en la rebaixa?

La gasolina, el gasoil A i B, el gasoil per a ús marítim, els gasos liquats de petroli per a la propulsió de vehicles, el gas natural comprimit liquat per a vehicles, el gas natural liquat, el bioetanol, el biodièsel, així com les mescles de gasolina amb bioetanol o de gasoil amb biodièsel que requereixin etiquetat específic i l'additiu AdBlue.

La mesura també marca quins usos donaran dret a les bonificacions: ús com a carburant en motors de vehicles terrestres, ús com a carburant en embarcacions i ús com a carburant en motors estacionaris i tota mena de maquinària.

Quants diners estalviats suposarà la rebaixa per als ciutadans?

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) xifra l'estalvi d'una llar mitjana durant els pròxims tres mesos en 65 euros en cas del dièsel i de 75 en el cas de la gasolina. L'organització troba "insuficient" aquesta rebaixa i reclama que de manera temporal se suspenguin tots els impostos relacionats amb l'energia. Recorda que és l'Estat qui, en aquesta situació excepcional, és el principal beneficiari de l'increment dels preus dels carburants.