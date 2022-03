És insuficient, però, de moment, servirà. Aquesta és l’essència que va vertebrar ahir els missatges llançats pels socis del Govern de coalició sobre el pla que va aprovar el Consell de Ministres per fer front a les conseqüències de la guerra a Ucraïna. ERC, PNB, EH Bildu, Més País i Compromís, aliats tradicionals de l’executiu, i el PDECat avalaran el decret llei al seu pas pel Congrés. Serà un sí crític davant la falta de mesures, segons opinen tots els grups, i no descarten continuar negociant amb el PSOE. Els socis del Govern semblen compartir la idea que oposar-se a aquest decret llei seria difícil d’explicar. «Tots tindrem els nostres matisos, però un no rotund és molt difícil d’argumentar», va resumir el dirigent del PNB Aitor Esteban.