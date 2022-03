Grup Montaner preveu ampliar la seva presència a la província amb l’obertura d’una nova seu a la ciutat de Girona. La firma catalana de recursos humans ha anunciat que en els propers mesos té pensat inaugurar un nou espai a la ciutat (encara no ha decidit en quin punt exacte) que substituirà el que ja té des de fa anys al carrer Cristòfol Grober.

L’objectiu de la firma és apropar els seus serveis de recursos humans i consultoria empresarial als nombrosos clients que té a la província. Segons va explicar el director general de la companyia, Joan Montaner, «volem apropar-nos a les empreses que assessorem. Treballem des de fa molts anys amb moltes companyies de la zona de Girona, i elles mateixes fa temps que ens ho han demanat». Les empreses gironines assessorades per Grup Montaner pertanyen a diversos sectors, com el de la indústria (entre les quals les càrnies) i la logística.

Per tirar endavant la nova seu el Grup Montaner vol contractar cinc o sis treballadors, que s’afegirien als tres que la firma ja té actualment sobre el terreny. Aquest mateix any el grup calcula que la seva facturació a Girona serà de cinc milions d’euros aproximadament pel que fa a la divisió de treball temporal, un volum superior als 4,1 milions de l’exercici passat. En temes de consultoria la firma preveu arribar als 250.000 euros de facturació.

Segons Montaner, la nova seu de Girona també suposarà un canvi respecte a la manera de fer de l’empresa, ja que l’objectiu és integrar en un sol punt els serveis de contractació temporal i consultoria. Grup Montaner està format per tres empreses diferents, cadascuna amb el seu àmbit d’actuació. Per un costat hi ha Quality, que compta amb més de 25 anys oferint serveis de treball temporal i reclutament massiu. Després hi ha TQ Servicios, una línia de negoci especialitzada en l’outsourcing, és a dir la subcontractació. L’altra pota la forma Montaner&A, marca insígnia del grup, focalitzada en l’assessorament i la consultoria empresarial. «L’oficina de Girona serà pionera en la integració dels serveis de treball temporal i assessoria», assegura Montaner.