El creixement econòmic de Kave Home ja té la seva primera gran representació física. Després de duplicar l’any passat els ingressos prepandèmia i elevar més d’un 50% la facturació de l’exercici anterior fins als 112 milions d’euros, aquesta marca gironina de mobles i decoració es prepara per aixecar un macrocomplex logístic a Tordera (Barcelona). La planta ocuparà 90.000 metres quadrats i implicarà per a la companyia una inversió total de 70 milions d’euros.

D’acord amb un comunicat, en una primera fase es destinaran 45 milions a construir 50.000 metres quadrats que haurien d’estar a punt durant el primer trimestre del 2023. Els 40.000 metres quadrats restants s’abordaran temps més tard amb un cost estimat de 25 milions d’euros. Aquesta nau, que tindrà prop de 60 molls de càrrega, inclourà també un centre de recuperació de reciclatge i una àrea d’i+D, i s’espera que generi 150 llocs de treball.

«Kave Home fa una clara aposta per la innovació, la sostenibilitat i per continuar expandint-se», indica la companyia, propietat del grup de mobiliari Julià Grup, en aquest comunicat. En concret, les instal·lacions disposaran d’un certificat de sostenibilitat d’edificis, per exemple, i s’alimentaran amb energia produïda amb unes plaques fotovoltaiques pròpies que produiran 5.500 megawatts per hora i any.

La construcció respon també a l’«alt ritme de creixement» que ha experimentat la companyia, que ha obert recentment sis noves botigues, cinc franquícies i ha reforçat la seva aposta ‘online’.