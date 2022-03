«A Som Energia mai hem tingut problemes de solvència. Sí que n’hem tingut de liquiditat». Aquest és el resum fet pel president del consell rector de la cooperativa gironina d’energia verda, Albert Banal-Estañol, per explicar el temporal provocat per l’alça dels preus de l’energia. Fa unes setmanes l’entitat anunciava que deixava temporalment d’acceptar nous contractes, una mesura que Banal-Estañol va atribuir «a l’enorme incertesa i a l’allau de sol·licituds» que van rebre. Va ser l’última de les complicacions que la cooperativa va haver d’afrontar des de l’estiu, quan l’alça dels preus de l’energia va començar a comprometre les seves reserves de tresoreria. Ara, amb la situació sota control, l’entitat ha anunciat que els tornarà a reprendre «aviat», quan «la situació s’acabi d’estabilitzar».

Un mercat cada cop més car

En els darrers mesos Som Energia s’ha trobat amb la situació d’haver de pagar cada dia l’energia del mercat majorista a uns preus cada cop més elevats, sense poder disposar dels imports dels rebuts que es cobren un cop al mes i amb el preu de l’energia que hi havia trenta dies abans, és a dir, més barata. A més, a causa dels canvis dels peatges de la part regulada les distribuidores d’energia han tardat molt en adaptar-se i a passar a les comercialitzadores les lectures dels comptadors, amb la qual cosa la cooperativa no ha pogut cobrar-los. I el Govern ha seguit cobrant el 21% de l’IVA a les empreses del sector, amb el compromís de tornar la diferència amb el 10% actual en la declaració de les empreses. «Hi va haver un punt que Hisenda ens devia 10 milions d’euros, però nosaltres necessitàvem aquests diners ja mateix». Aquesta tempesta perfecta va fer saltar les alarmes de la firma, que es va veure amb grans necessitats de diners en molt poc temps. La decisió de l’empresa va ser prendre una sèrie de mesures: demanar finançament als bancs i a entitats com l’Institut Català de Finances, i aportacions voluntàries als socis. La resposta d’aquests últims, segons Banal-Estañol, «va ser espectaular; vam fer la petició a finals de l’any passat, i en una setmana haviem recaptat 15 milions d’euros».

Actualment, el president del consell rector assegura que «el pitjor ja ha passat», i assegura que de seguida que la situació s’estabilitzi i recuperin els diners que arribaran a partir d’ara, tornaran a agafar la velocitat de creixement que tenien abans de la crisi. «Seguirem amb el nostre objectiu de produir-nos la nostra pròpia energia i deixar de dependre d’aquest mercat salvatge».