Aena és «moderadament optimista» sobre la recuperació del trànsit aeri malgrat la «incertesa» que generen les conseqüències econòmiques de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia i que aquest estiu deixaran de viatjar a Espanya 1,3 milions de russos i gairebé un milió d’ucraïnesos. Així ho ha afirmat aquest dijous durant la junta d’accionistes de la companyia el seu president, Maurici Lucena, el qual ha augurat que el trànsit previ a la pandèmia es recuperarà el 2025, quan fa un any el va calcular per al 2025 o 2026.

L’executiu ha destacat que la recuperació del trànsit que va començar el juliol passat i va arribar al seu pic al novembre (73% de l’activitat prèvia a la covid) va patir un «moderat retrocés» al desembre i gener per la variant òmicron de la covid, però al febrer va retornar al nivell del novembre i les dades del març, encara confidencials, «conviden a l’optimisme». I el que és més important, les previsions de les aerolínies per a l’estiu són una mica menors de les que manejaven abans de la guerra, però en qualsevol cas «esperançadores».

Malgrat això, Lucena ha confirmat que la companyia controlada per l’Estat no pagarà dividends pels seus resultats del 2021 (tot i que va perdre 60 milions, podria haver-los abonat amb càrrec a reserves). Encadenarà així tres anys sense remunerar als seus accionistes, si bé el directiu ha assegurat, com va fer l’any passat, que confia a revertir aquesta situació «en els pròxims exercicis», tot i que no ha especificat quan.

Nou pla estratègic

«En pocs anys reprenguem i fins i tot superem els nostres resultats econòmics i financers anteriors a la pandèmia», s’ha limitat a afirmar abans d’anunciar que en els pròxims mesos presentarà el nou pla estratègic de la companyia per al període 2022-2027, que en principi tenia la intenció d’haver publicat en la segona part de l’any passat. En l’esmentada estratègia, ha promès, el percentatge dels resultats que es destini a dividends «continua sent elevat», tot i que no ha precisat si es mantindrà el 80% de l’anterior pla.

Lucena també ha mantingut que Aena exercirà «totes les accions legals» necessàries per combatre la decisió del Congrés (rebutjada pel PSOE i en la qual Unides Podem es va abstenir) d’obligar-lo a rebaixar els lloguers dels locals comercials dels aeroports, amb un impacte en els seus ingressos de 1.300 milions. La companyia, ha apuntat, entén que és inconstitucional i així ho està defensant en els tribunals.

En la mateixa línia, ha recordat que l’empresa ha recorregut la decisió de la Direcció General d’Aviació Civil de no compensar-lo pel dèficit de tarifa que va patir per la pandèmia i ha afirmat que «exercirà les accions legals necessàries» per defensar els seus interessos.

El president del gestor aeroportuari, així mateix, ha lamentat que el Document de Regulació Aeroportuària (DORA) per al període 2022-2026 aprovat pel Govern l’obligui a congelar les tarifes durant aquells anys, quan Aena hauria volgut elevar-les com s’està fent en altres països. Això obligarà la companyia, ha advertit, a fer un esforç de contenció de costos per millorar l’eficiència, però amb «garantia d’estabilitat i continuïtat dels llocs de treball».