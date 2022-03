Iberdrola ha patit un atac cibernètic que ha exposat les dades personals de fins a 1,3 milions dels seus clients. El grup de delinqüents informàtics ha tingut accés als seus noms, cognoms i números de DNI, però no a informació crítica com el compte bancari o targetes de crèdit.

Com ha avançat ‘ElDiario.es’ i han pogut confirmar fonts de la companyia elèctrica espanyola a EL PERIÓDICO, l’agressió va tenir lloc el 15 de març i «es va resoldre el mateix dia». El dia després de tancar aquesta bretxa de seguretat, Iberdrola «va detectar atacs massius que no van aconseguir el seu objectiu».

La companyia s’ha posat en contacte amb els clients afectats per l’atac cibernètic, ha denunciat els fets davant la policia i ha informat l’Agència de Protecció de Dades, com obliga la llei. Iberdrola ha explicat que aquestes agressions informàtiques van coincidir amb d’altres similars que van intentar penetrar i colpejar els sistemes de companyies com Rodalies i d’institucions com el Congrés dels Diputats.