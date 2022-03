L’Ibex tanca el primer trimestre de l’any amb un retrocés del 3%, impactat per l’escalada de la inflació, les polítiques de tipus d’interès i la invasió russa a Ucraïna. En aquest sentit, els valors que millor s’han comportat durant aquest últim mes són les farmacèutiques i la banca, amb pujades superiors al 20% per a PharmaMar (impulsat pels seus resultats i el seu medicament estrella, Zepzelca), Bankinter i les empreses d’energies renovables, com Acciona i Solaria.

En la sessió d’aquest dijous en concret, l’últim dia de Pablo Isla al capdavant d’Inditex, aquesta companyia tèxtil va liderar les caigudes amb un retrocés del 5%. L’Ibex 35 ha cedit un 1,23%, fins a situar-se en els 8.445,1 punts, amb la majoria dels seus valors en negatiu. Darrere d’Inditex s’han situat BBVA (-3,34%), Almirall (-3,11%), PharmaMar (-2,26%), Fluidra (-2,23%), CaixaBank (-2,13%), Sabadell (-2%), CIE Automotive (-1,99%) i Merlin (-1,63%). Al contrari, han tancat en positiu Solaria (+2,56%), Endesa (+2,36%), Acciona (+2,18%), Red Eléctrica (+1,42%), Enagás (+1,05%) i Ferrovial (+1,05%). La resta de borses europees també han tancat amb caigudes la sessió d’aquest dijous, del 0,83% a Londres, de l’1,21% a París, de l’1,31% a Frankfurt i de l’1,1% a Milà. El preu del barril de cru Brent, de referència per a Europa, se situava en 108,38 dòlars, un 4,52% per sota del tancament d’ahir, mentre que el barril de petroli WTI, de referència per als EUA, s’abaratia un 3,65%, fins als 103,84 dòlars.