Els carburants van pujar 24 hores després de l’anunci de la bonificació. Les dades oficials del Govern apunten a que el preu de venda del gasoil ha pujat 7 cèntims i el de la gasolina ha augmentat 4 cèntims. En aquest sentit, el ministre de Consum, Alberto Garzón, va demanar per carta a les comunitats autònomes per carta a les comunitats autònomes que en aplicació de les seves competències en matèria de control del mercat vigilin qualsevol «fluctuació injustificada» dels preus dels carburants després de la bonificació de 20 cèntims per litre aprovada pel Govern.

També, la ministra d’Indústria, Turisme i Comerç, Reyes Maroto, va demanar a les estacions de servei «responsabilitat» a l’hora d’aplicar la bonificació de 20 cèntims que entra en vigor demà i va recordar que seran les autoritats de Competència les que analitzaran la seva correcta posada en marxa.