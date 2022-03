Carles Pla, veí de Girona, està jubilat des del 2018. La seva sorpresa va ser majúscula quan a principis del mes de març va rebre una resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) comunicant-li que la seva pensió quedava suspesa perquè havia estat donat d’alta com a treballador per compte aliè amb un contracte indefinit a temps complert. La suposada empresa que l’havia contractat era un restaurant de Sant Feliu de Guíxols regentat per una persona (E.N.A.M són les seves inicials), que Pla no coneix absolutament de res.

Davant d’aquesta situació, va demanar hora amb l’INSS per esmenar l’error, però va trobar-se amb moltes dificultats per obtenir una cita prèvia. Després de diversos dies intentant-ho, una nit a les dues de la matinada (l’únic moment del dia en el qual va ser possible trobar algun forat) va aconseguir una cita per a l’endemà a Puigcerdà. Va fer l’excursió en cotxe fins a la capital de la Cerdanya i allà van confirmar que efectivament es trobava en aquesta situació, però que no podien fer res perquè aquests temes no els tramitaven ells (l’INSS) sinó la Tresoreria de la Seguretat Social. Que l’únic que podia fer era una sol·licitud telemàtica demanant l’anul·lació de l’alta laboral.

Pla va dirigir-se llavors a la Tresoreria de la Seguretat Social, però va resultar impossible demanar cita prèvia; «ja ni donen cita per parlar amb ningú», lamenta. Davant d’aquesta situació, va acudir a una gestoria per veure si a través seu era més fàcil contactar amb la Seguretat Social. Allà van aclarir-li que la sol·licitud d’alta l’havia fet el mateix empresari, però que parlar amb la Seguretat Social era difícil i que l’únic que podia fer era presentar una reclamació telemàtica sol·licitant l’eliminació de l’alta laboral a instàncies del treballador, com si efectivament estigués treballant en aquesta empresa. «Em van dir que va per llarg, per dos o tres mesos; mentrestant, no cobraré res», denuncia Pla, que gràcies a la gestoria va acabar trobant un telèfon i una adreça del suposat empresari. Va intentar posar-s’hi en contacte, però el telèfon no corresponia a cap línia i a l’adreça no hi havia ni rastre del restaurant. Llavors, va interposar una denúncia als Mossos d’Esquadra, però no va obtenir resposta quan va preguntar si allò que li havia passat era un fet habitual o no. L’únic que li van dir és que ja coneixien el presumpte empresari, que tenien les seves dades.

De moment, Pla encara té la pensió suspesa i encara es pregunta com és que les seves dades hagin arribat a mans del suposat empresari, i com és possible que la Seguretat Social a aquestes alçades no li hagi resolt el problema. «Espero que el meu tràmit administratiu no caigui en l’oblit o es perdi dins d’un disc dur i es resolgui favorablement i amb rapidesa».