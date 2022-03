El saló Seafood Expo Global promet vincular-se a Barcelona a llarg termini. La primera edició a la ciutat d’aquesta fira especialitzada en productes del mar se celebrarà del 26 al 28 d’abril, el mateix mes que la fira Alimentaria, que comença la setmana que ve. Unes 1.527 empreses expositores procedents de 76 països ocuparan 39.545 metres quadrats nets d’exposició, similar a l’última edició celebrada a Brussel·les, malgrat un context internacional complex. Els salons del sector alimentari estan trobant a Barcelona l’emplaçament idoni i la ciutat es dibuixa ja com un epicentre de la indústria agroalimentària. Sobre si Alimentaria és competidora de Seafood Expo, l’evidència aparent la neguen tant Fira de Barcelona com Seafood.

La vicepresidenta del Diversified Communications, organitzadora de Seefood, Liz Plizga, ha assegurat aquest dijous que la intenció «és ser molts anys a Barcelona» i que Alimentaria «és més soci que competidor». «Esperem que la nostra primera fira en aquesta fantàstica ciutat sigui un èxit. Hem triat Barcelona per la seva mida i experiència en l’acollida d’esdeveniments comercials internacionals, per la varietat d’opcions hoteleres i la seva eminent posició dins de la indústria marítima», ha remarcat Plizga.

El balanç de l’actual edició és positiu en termes de contractació d’espai i Constantí Serrallonga, director general de Fira de Barcelona, va ressaltar «la complementarietat i sinergies» dels salons del sector de l’alimentació que se celebren a la ciutat. Malgrat que el context internacional és complex per la guerra d’Ucraïna i les limitacions a la mobilitat imposades a la Xina. La falta d’empreses de la Xina minvarà entorn d’un 10% el creixement potencial de Seafood, que malgrat tot ha aconseguit cobrir el 97% del que es va aconseguir en l’última edició del 2019 (va tenir 29.000 visitants). Del que no hi ha dubte és que Barcelona és la gran beneficiada de Seafood, ja que implica un impacte econòmic a la ciutat d’uns 100 milions d’euros. Per a Fira, el nou saló reforça la seva oferta global de fires del sector de l’alimentació.

En comparació amb altres salons especialitzats en productes del mar, com el gallec Conxemar, Seafood és el més internacional, ja que hi participen professionals procedents de 120 països. Amb 59 pavellons nacionals i regionals, és una plataforma de negocis transnacionals potent, cita prioritària a Europa per fer negocis i estar al corrent de les tendències alimentàries sobre els productes del mar. El perfil dels professionals que assistiran a Seafood Expo inclouen cadenes de distribució a restaurants, importadors, majoristes i comerços especialitzats, entre d’altres. És una oportunitat per conèixer tecnologies de processament alimentari, però també les últimes tendències de consum. La pandèmia ha potenciat les tècniques de processament que permeten que les preparacions culinàries siguin més fàcils i estiguin a punt per portar al comerç. La proteïna procedent del mar és una de les grans esperances per al sector alimentari.

Durant la fira es preveu que hi haurà un programa de conferències i la concessió dels premis que reconeixen els millors productes del mar presentats. Professionals de prestigi en el sector han anunciat la seva presència, així com institucions com la FAO i la Comissió Europea.