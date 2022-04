La<strong> bonificació de 20 cèntims </strong>per litre de carburant per a tots els conductors, no només els professionals, entra en vigor aquest 1 d’abril. La mesura serà aplicable fins al 30 de juny i tindrà un impacte pressupostari d’uns 1.423 milions d’euros, segons càlculs del Ministeri d’Hisenda.

Moltes gasolineres asseguren que no poden fer front al pagament d’aquesta bonificació, per la qual cosa el Govern ha habilitat un mecanisme per avançar aquesta quantitat. Les gasolineres que necessitin aquest avançament d’efectiu <strong>el podran reclamar a partir d’avui</strong>. En qualsevol cas, se’ls reintegraran les quantitats que hagin dedicat a la bonificació. Comprovar el tiquet ¿Així, el consumidor com podrà saber si la seva gasolinera compleix l’obligació del descompte de 20 cèntims per litre de combustible? La bonificació s’aplicarà al punt de venda i proveïment. En cada subministrament que es faci en les condicions que suposin l’aplicació de la bonificació s’efectuarà un descompte en la factura final, impostos inclosos, equivalent a l’import de la bonificació. El tiquet de compra haurà de reflectir l’import de l’operació, i s’haurà de distingir el preu d’abans d’aplicar el descompte i el preu un cop aplicat, així com l’import de la rebaixa aplicada i una referència expressa al reial decret llei. És, per tant, el tiquet (la factura del proveïment) la millor manera de comprovar si s’ha aplicat correctament el descompte.