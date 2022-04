En les empreses de l’Ibex 35 per pagar el sou a un primer executiu cal ajuntar les nòmines de 105 treballadors. Una bretxa que el 2020 es va escurçar –lleugerament–, a causa de la contracció dels resultats de la majoria de les cotitzades provocada per la pandèmia. El 2020 les companyies van guanyar menys, i això va repercutir en els ingressos dels màxims responsables, ja que part de les seves remuneracions són bonificacions que depenen dels resultats, segons recull l’informe que anualment publica CCOO sobre les empreses de l’Ibex. Altres conclusions que deixa el document és que els treballadors contractats directament per una empresa amb presència borsària tenen més probabilitats de tenir millors condicions laborals, ja que hi ha la meitat de temporalitat i la bretxa salarial de gènere és tres vegades inferior.

Més informació (Auto) Títol notícia (Auto) La pandèmia va aconseguir trencar –almenys temporalment– la tendència cap a una desigualtat més elevada que imperava en l’Ibex durant els últims anys, segons la qual els que més guanyen cada vegada guanyaven més que els que guanyen menys. Abans de la covid, el 2019, calien 118 nòmines per pagar a un primera espasa de les cotitzades, i el 2020 l’esmentada diferència es va retallar a 105 vegades. El sindicat explica aquesta evolució no tant perquè els que menys guanyen hagin millorat les seves condicions, sinó perquè el compte de resultats en un any en què pràcticament es va parar el país va anar a pitjor. El 2020 les 35 cotitzades van generar entre totes un resultat consolidat negatiu de 4.248 milions d’euros, quan un any abans havien guanyat 34.250 milions. Si bé només 11 de les 35 van tenir números vermells, el mal resultat de gegants com el Banco Santander (-7.708 milions), IAG (-6.923 milions) i Repsol (-3.320 milions) va enfonsar el balanç general. Més informació (Auto) Títol notícia (Auto) La pandèmia no només va retallar els beneficis empresarials i les primes dels primers executius, sinó que deixa la seva empremta en altres indicadors d’activitat de les cotitzades. Concretament, en la seva empremta de carboni, que es va veure reduïda durant el 2020 un 14,2% respecte a l’any anterior. Les 35 cotitzades generen anualment entre totes 462,4 milions de tones de CO2, i Repsol i Naturgy en són responsables de gairebé el 70%.