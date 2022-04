El dèficit públic va assolir l’any passat el 6,76% del producte interior brut (PIB), fins als 81.521 milions; davant del 10,08% de 2020 (113.060 milions) i molt per sota del 8,4% inicialment previst i remès a Brussel·les, segons les dades d’execució pressupostària presentades ahir per la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, que va atribuir aquesta evolució a les mesures preses per pal·liar els efectes de la crisi per la pandèmia. La rebaixa de 3,3 punts, que va ser del 28% en import, en un sol any és «la més elevada de la sèrie històrica», gràcies a la millora econòmica, va remarcar. Aquesta evolució permetrà afrontar amb major marge les mesures actuals per a fer costat a les famílies i les empreses davant l’enlairament de la inflació, va destacar i va insistir a demanar que se sumin esforços per part de tot l’arc parlamentari, especialment pel que fa a avalar el pla de xoc presentat pel Govern de Sánchez.