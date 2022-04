La primera etapa de la reforma de pensions acordada entre el Govern i els agents socials entra en vigor aquest dissabte, 1 de gener, després de superar les últimes setmanes el tràmit parlamentari corresponent. La norma recupera l’IPC com a referència per revaloritzar les prestacions, impulsa la demora de la jubilació i suposa el final de l’anomenat factor de sostenibilitat, que mai ha arribat a entrar en vigor. Amb aquesta llei es modifica el text refós de la llei General de la Seguretat Social i es recullen les principals recomanacions del Pacte de Toledo a la tardor del 2020, que també s’integren en el component 30 del Pla de Recuperació. Com a conseqüència de la modificació del marc legal les pensions contributives pujaran un 2,5% aquest any en funció de la fórmula contemplada en la reforma de pensions i en la qual es té en compte l’IPC per evitar pèrdues de poder adquisitiu. En concret, aquest increment del 2,5% és el resultat de la mitjana de l’IPC entre desembre del 2020 i novembre del 2021. Les pensions de classes passives també pujaran aquest any un 2,5%.

No obstant, la pujada serà del 3% per als beneficiaris de pensions mínimes, pensions no contributives i Ingrés Mínim Vital (la renda garantida per a la unitat familiar composta per un adult se situarà en 5.899,6 euros). Per la seva part, el sou dels funcionaris augmentarà un 2% i l’Indicador Públic de Rendes amb Efectes Múltiples (Iprem), referència per a la concessió de beques, ajudes, subsidi d’atur i subvencions, s’incrementarà un 2,5%, fins als 579,02 euros mensuals (6.948,30 euros a l’any en 12 pagues).

Amb la pujada del 2,5% contemplada per a aquest any, les pensions mínimes contributives augmentaran aproximadament entre 10 i 59 euros al mes, depenent de la classe de pensió i de les circumstàncies personals. En concret, l’import de la pensió mínima per als jubilats de 65 anys amb cònjuge a càrrec quedarà en 890,5 euros al mes en 14 pagues (davant els 851 euros al mes actuals); la de sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal), en 721,7 euros (689,7 euros actualment), i amb cònjuge no a càrrec, en 685 euros mensuals (davant els 654,6 euros actuals).

Pensions

Per als jubilats amb menys de 65 anys, la pensió mínima amb cònjuge a càrrec es fixa per al 2022 en 834,9 euros al mes (797,9 euros actualment); sense cònjuge, en 675,2 euros mensuals (645,3 euros ara), i amb cònjuge no a càrrec, en 638,2 euros mensuals (609,9 euros actualment). Per la seva part, la pensió màxima de jubilació se situarà des d’avui en 2.819,19 euros mensuals per catorze pagues, davant els 2.750,42 euros al mes d’aquest any.

Les pensions mínimes de viudetat pujaran entre 24 i 37 euros mensuals, depenent de les circumstàncies. En concret, la pensió mínima de viudetat per als titulars amb càrregues familiars se situarà en 834,9 euros mensuals, en contrast amb els actuals 797,9 euros al mes. En el cas de ser més gran de 65 anys o de tenir una discapacitat major o igual al 65%, la pensió mínima de viudetat serà de 721,7 euros mensuals, cosa que suposa 32 euros més que ara.

Si el titular de la pensió de viudetat té entre 60 i 64 anys, la quantia amb el nou any serà de 675,2 euros mensuals (645,3 euros actualment), mentre que en el cas dels beneficiaris menors de 60 anys la prestació serà de 546,8 euros mensuals (522,5 euros aquest any).

Per la seva banda, la pensió mínima contributiva de gran invalidesa pujarà des d’aquest dissabte fins als 1.335,8 euros mensuals (1.276,5 euros actualment) si es té cònjuge a càrrec, i ascendirà fins als 1.082,6 euros si no es té a càrrec el cònjuge (unitat econòmica unipersonal), en contrast amb els 1.034,6 euros al mes actuals.

La pensió mínima per incapacitat absoluta o total dels titulars amb 65 anys amb cònjuge a càrrec serà l’any vinent de 890,5 euros al mes, en contrast amb els 851 euros actuals, mentre que la dels qui no tenen cònjuge a càrrec (unitat econòmica unipersonal) serà de 721,7 euros mensuals (689,7 euros actualment).

En el cas de les pensions d’orfandat, l’import mínim ascendirà des d’aquest dissabte a 220,7 euros mensuals per beneficiari (ara són 210,8 euros), mentre que si el beneficiari té menys de 18 anys i compta amb una discapacitat superior o igual al 65% la quantia serà de 434 euros mensuals, 19,3 euros més que el 2021. La pensió mínima en favor de familiars se situarà amb el nou any en 220,7 euros mensuals, davant els 210,8 euros actuals. A més, la segona meitat d’aquest mes els pensionistes i beneficiaris de l’Ingrés Mínim Vital (IMV) rebran una paga compensatòria ja que les seves pensions es van revaloritzar un 0,9% el 2021, per sota de l’IPC.