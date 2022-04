La Fageda celebra el seu 40 aniversari traient al mercat un iogurt d’edició especial que es presentarà el proper 5 d’abril a la fira Alimentària de l’Hospitalet de Llobregat. La cooperativa de Santa Pau va assegurar en un comunicat que el nou producte, anomenat Origens, «combina les millors característiques dels seus iogurts naturals i grecs per a crear un producte singular que conserva la naturalitat de l’autèntic iogurt de granja; una nova referència que fa homenatge als orígens del projecte».

El lacti es presentarà a consumidors i prescriptors amb un showcooking dirigit per la xef i comunicadora Ada Parellada acompanyada de la cap de cuina de la Fageda, Neus Rabionet. A l’esdeveniment, es cuinaran receptes creades especialment per a l’ocasió i es donaran a provar als assistents, com ja és costum en aquesta fira d’alimentació.

D’aquesta manera, Orígens s’uneix a l’àmplia família de iogurts de La Fageda durant tot l’any 2022 amb motiu de la celebració del 40 aniversari del projecte socioempresarial.

Innovacions a Alimentaria

A la presentació d’Origens se li sumen altres novetats que també es mostraran per primer cop a Alimentaria. En aquest sentit, La Fageda presentarà tres iogurts nous, incloent-hi el d’edició especial, unes noves postres, un nou gust de la seva línia de gelats i el rellançament de la gamma dels seus iogurts cremosos de format de 500 grams.

Per una banda, a més de l’edició del 40 aniversari, s’han creat dos nous productes per a la família dels iogurts naturals i dels iogurts sense lactosa respectivament: el iogurt amb sucre de canya i el iogurt sense lactosa desnatat.

Aquests s’afegeixen als que la cooperativa va llançar l’octubre passat, el sense lactosa amb gust de maduixa i el natural amb gust de fruites del bosc. El iogurt natural sense lactosa va ser el més venut d’aquesta gamma a Catalunya, va assegurar l’empresa al seu moment, i aquest fet, i les peticions que consumidors els han fet arribar, han dut a la Fageda a portar al mercat el nou iogurt sense lactosa de maduixa. Des de l’entitat assenyalen que també té textura cremosa, una acidesa equilibrada i «el mateix aroma natural de fruita que la resta de iogurts de La Fageda».

Per altra banda, a la fira també es presentarà el nou flam d’ou, que acompanyarà al ja existent de vainilla a la família de postres de la marca catalana. Així mateix, també es donarà a conèixer el gelat de pastís de formatge, el nou gust original pel qual aposta La Fageda per a satisfer el paladar dels seus consumidors.

Quatre dècades

Aquestes innovacions de producte s’emmarquen en el 40 aniversari de La Fageda, un projecte socioempresarial pioner a Catalunya que treballa des de fa quatre dècades per a la inserció laboral de les persones en situació de vulnerabilitat a través dels diversos serveis que ofereixen, incloent-hi la seva empresa làctia. Es preveu que, al llarg del seu aniversari anual, La Fageda presenti més novetats de productes lactis, el que faria 2022 un dels anys amb més innovacions de tota la seva història empresarial.

Sobre La Fageda

La Fageda és un projecte social amb estructura empresarial, situat al cor del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (Girona). Ofereix un treball «real i digne» a persones en situació de vulnerabilitat a través de diverses activitats productives (lactis, gelats i melmelades) i prestació de serveis com jardineria.

La cooperativa sense ànim de lucre creada pel psicòleg Cristóbal Colón dona feina a prop de 200 persones en situació de vulnerabilitat i va comercialitzar durant el 2020 11,9 milions de quilos de iogurts i postres, un 3,36% més que el 2019.

Des de la marca garrotxina atribueixen aquest increment a l’«efecte pandèmia», ja que durant les restriccions estrictes a causa del confinament hi va haver una alta demanda de iogurts per part dels consumidors.