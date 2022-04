Aquest divendres ha entrat en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre de gasolina per a tots els consumidors que va anunciar el Govern el dilluns. Però els conductors s’han endut una bona sorpresa aquest matí quan han anat a repostar i han vist que el preu dels carburants a l'estació de servei era el mateix que el dia anterior. A què és degut aquest preu? Com funciona aquest descompte? Son algunes de les preguntes que s’han fet els consumidors i que responem seguidament.

Per què el preu del litre anunciat a la gasolinera segueix igual que abans que entrés en vigor? La rebaixa de 20 cèntims per litre de carburant és una bonificació assumida pel Govern i per les operadores de carburants. D’aquests 20 cèntims, 15 els assumeix l0’Estat i els altres 5 les operadores amb una xifra anual de negocis superior als 750 milions d’euros. Per tant, el preu al qual les empreses ofereixen el litre de combustible segueix sent el mateix. Al tiquet de compra es veurà reflectit el descompte que s’aplicarà, i s’haurà de distingir el preu d’abans d’aplicar el descompte i el preu un cop aplicat, així com l’import de la rebaixa aplicada i una referència expressa al reial decret llei. Tots els carburants tenen descompte? Segons el decret, tindran dret a descompte la gasolina 95 i 98, el gasoil A i B, l’additiu AdBlue, el gas natural comprimit liquat per vehicles, el gasoil per ús marítim, bioetanol, biodiesel, les barreges de gasolina o gasiol, el gas liquat de petroli i el gas natural liquat. Quan s’estalviarà de mitjana? L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha calculat que de mitjana, cada família estalviarà 65 euros en el cas del dièsel i de 75 euros en el cas de la gasolina durant els tres mesos que estarà en vigor la mesura.