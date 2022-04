L’euríbor, l’índex al qual es troben referenciades la majoria de les hipoteques espanyoles, es dispararà el març fins a l’entorn del -0,245%, davant el -0,335% del febrer, a falta de conèixer l’última dada del mes.

Seria el valor més alt des del juny del 2020, quan l’índex va tancar en el -0,147%, just després del confinament estricte derivat de la pandèmia del coronavirus.

Des d’iAhorro assenyalen que l’índex s’ha disparat un 26,87% en un mes, un 51,2% des del desembre del 2021 (quan va arribar al -0,502%, la segona xifra més baixa de la història) i un 49,69% des del març del 2021, que encareix les quotes dels que hagin de fer ara la revisió anual de la seva hipoteca variable entre 180 i 360 euros a l’any, en funció de l’import del préstec.

Els canvis de tendència a l’indicador es deuen, en bona mesura, a la persistent escalada de la inflació i a la crisi energètica derivada de la guerra entre Rússia i Ucraïna, els mateixos factors que han provocat que el Banc Central Europeu (BCE) «estigui decidit a apujar definitivament els tipus d’interès», assenyalen des d’iAhorro.

El director d’Hipoteques d’iAhorro, Simone Colombelli, no descarta que, en cas de seguir aquesta tendència, l’euríbor finalitzi l’any en valors positius, tot i que l’expert preveu que aquest 2022 arribi al 0%. El Departament d’Anàlisi de Bankinter espera que l’euríbor rondi el 0,40% el desembre del 2022 i que se situï al voltant del 0,80% el 2023, mentre que CaixaBank Research pronostica que l’índex pujarà aquest any fins al 0,13% i que cotitzarà sobre el 0,85% el que ve.

Auge de la hipoteca variable

Colombelli ha assenyalat que els bancs han començat a reajustar les seves ofertes i veu «difícil» que es torni a repetir un moment amb unes hipoteques a tipus fix tan baixes com les que hi ha ara. «En el mercat actual, una hipoteca a tipus fix representa un risc més elevat per a la banca, cosa que ha provocat un canvi sobtat respecte a l’estratègia portada a terme en els últims anys, en què una hipoteca variable no era competitiva per a les entitats perquè l’euríbor estava molt baix. Ara els bancs pretenen firmar el màxim nombre d’hipoteques variables possible», ha explicat.

L’expert vaticina que les entitats abaratiran encara més les hipoteques a tipus variable en els pròxims mesos, tot i que apunta que els interessats a contractar una hipoteca a tipus fix encara hi són a temps. «El diferencial de tipus entre variable i fix encara no és tan gran per moure tota la massa cap a la variable», ha assegurat.

Des de HelpMyCash creuen que «aquest pot ser un bon moment per canviar la hipoteca variable al tipus fix», fet que permetrà al client pagar una quota «estable i assequible», amb un interès mitjà del voltant de l’1,% durant tot el termini de vigència del seu préstec. Segons remarquen els experts de HelpMyCash, «convé portar a terme aquesta operació al més aviat possible, perquè cada vegada més bancs han començat a encarir els tipus fixos per redirigir les contractacions a la modalitat variable».