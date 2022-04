Iberdrola s’avança a Inditex com a líder de l’Ibex-35. Des de primera hora d’ahir, l’energètica va avançar fins a situar-se al tancament amb un valor de mercat de 63.800 milions d’euros; la companyia tèxtil va descendir fins a tancar amb una valoració de 61.647 milions d’euros.

La matriu de les botigues Zara deixa, així, de ser la companyia més valuosa del selectiu, precisament en vigílies del relleu de Pablo Isla com a president executiu per Marta Ortega, la filla del fundador, que serà presidenta no executiva i estarà acompanyada per Óscar García Maceiras, al càrrec des del novembre quan es van anunciar els canvis a la direcció.

Aquest avançament es produïa en una sessió en la qual Inditex va liderar les caigudes, que a mitja sessió ja cedien un 2,88%, per a acabar la tarda amb un descens del 5%, fins als 19,78 euros per acció. Per trobar una xifra similar cal remuntar-se a març de 2020, quan la cadena va tancar les seves botigues per la pandèmia del coronavirus.