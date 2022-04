La Subdelegació del Govern central a Girona va assegurar ahir que està recollint tota la informació «per fer una avaluació precisa i saber què està passant» amb el cas del jubilat de Girona que té la pensió suspesa per haver estat contractat sense saber-ho per una empresa inexistent. Carles Pla, veí de Girona, va denunciar que l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) li havia suspès la pensió perquè estava donat d’alta com a treballador fix per un suposat empresari de qui no havia sentit a parlar mai. Ahir, el mateix dia que Diari de Girona publicava aquesta informació i després que Pla hagués intentat en nombrosos ocasions comunicar-s’hi sense èxit, l’INSS es va posar en contacte amb ell per explicar-li que estaven mirant de saber què havia passat, i que havien engegat la maquinària per començar a resoldre el seu cas. Concretament, segons va informar el mateix Pla, li van dir que han anul·lat l’alta del 31 de gener de 2022 amb aquella empresa i han remés l’expedient per reactivar la seva pensió com més aviat millor.

Carles Pla va denunciar l’afer als Mossos d’Esquadra davant de les dificultats que havia tingut per demanar cita prèvia amb la Seguretat Social, unes complicacions que fins i tot el van portar fins a una oficina de Puigcerdà on sí que li van donar cita, però on tampoc van poder resoldre-li el cas. Va ser llavors quan va decidir acudir als Mossos d’Esquadra i a Diari de Girona. Per telèfon Fonts de la Seguretat Social i Pensions van explicar ahir a aquest diari que la Tresoreria de la Seguretat Social és l’organisme que envia les altes que es produeixen de pensionistes, i que és l’INSS l’organisme d’analitzar si és compatible amb la pensió o no. En aquest sentit, van assegurar que normalment hi ha més facilitat per obtenir cita telefònica, un tipus de servei impulsat arran de la pandèmia en el qual «et truquen el dia i l’hora indicat, sense necessitat d’acudir a l’oficina». Però en el cas de la denúncia de Carles Pla tots els seus intents per obtenir aquesta cita prèvia havien estat infructuosos, i no havia pogut parlar amb cap responsable de l’administració fins ahir, un cop publicada la notícia.