En els darrers anys les càrnies gironines s’han beneficiat enormement de l’augment de la demanda de carn de porc a la Xina. La pesta porcina del 2019 va obligar el gegant asiàtic a buscar el porc fora de les seves fronteres, i va trobar en la indústria gironina un client fidel per cobrir les necessitats de consum dels seus milers de milions d’habitants. L’any passat la tendència va començar a revertir-se, i ha eclosionat aquest gener amb una baixada dràstica de les exportacions en aquell país.

Les càrnies s’han quedat sense el seu client estrella, que en els darrers els ha comprat porc a xifres astronòmiques. En tot el 2020, l’any de la pandèmia i de les restriccions estrictes, el sector a Girona va vendre producte a la Xina per valor de 874 milions d’euros. La bonança va perdurar fins a mitjans de l’any passat, quan el país asiàtic va començar a frenar la importació de porcí. Des de llavors, la davallada ha estat gradual i s’ha accelerat els darrers mesos i s’han enfonsat durant el primer mes de 2022.

l gener passat les càrnies van exportar carn per 55 milions d’euros, un 64% menys que l’any passat i la dada més baixa des del 2008. La Xina va passar de comprar porcí per 86 milions a adquirir-ne només 6,9 milions. El daltabaix posa fi a un periode excepcional de bonança, tot i que segons la patronal del sector, Fecic, el sector ja tenia assumit que tard o d’hora la Xina acabaria tancant l’aixeta.

Més inesperat ha estat el fet de saber que el cop ha arribat acompanyat d’altres entrebancs que s’han ajuntat aquests tres primers mesos del 2022. A la baixada de les exportacions s’ha afegit l’augment dels preus de l’energia, que no només ha encarit el transport, sinó que ha desencadenat una aturada de transportistes que ha compromès durant més d’una setmana el flux de mercaderies. Les càrnies exporten els seus productes a través del port de Barcelona, que ha estat un dels punts calents de l’aturada del transport, amb piquets que han tallat les carreteres i han dificultat la sortida i arribada de productes. Fonts de la patronal del sector, Fecic, van assegurar la setmana passada que la indústria havia tingut problemes de subministrament, principalment perquè els contenidors buits no podien sortir del port a causa de les protestes dels piquets als accessos. Aquesta situació va perllongar-se uns dies i va afegir maldecaps a un trimestre ja de per si complicat.

Preus de l’electricitat

A finals de l’any passat, l’Associació Nacional d’Indústries de la Carn d’Espanya (Anice) va alertar que, si els preus de l’electricitat continuaven pujant com ho havien fet en els últims mesos, el sector carni podria entrar en «números vermells». Des de Fecic van assegurar que la situació de moment està controlada, però el sector està en guàrdia pel que pugui passar.

El sector industrial carni és dels que més està notant l’alça dels costos energètics i dels pinsos i calcula en uns 500 milions d’euros l’impacte de la pujada de la llum i les matèries primeres. El cost de l’energia elèctrica ha passat d’una mitjana anual el 2020 de 34 euros/MWh a multiplicar-se per sis en un any, amb un preu actual per sobre dels 200 euros/MWh. La crisi energètica va arribar després d’un exercici globalment positiu el 2020, principalment per l’alça de les exportacions. En aquell moment Anice va voler cridar l’atenció d’una Administració que des del seu punt de vista ha d’ajudar amb mesures concretes al sector per a evitar que la situació acabi en alces de preus per al consumidor.