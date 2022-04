El primer dia que es comença a aplicar el descompte de 20 cèntims per als carburants, el sistema de cobrament de Repsol, la petrolera amb més estacions de servei a Espanya, va col·lapsar, la qual cosa va portar, fins i tot, a algunes benzineres a tancar de manera temporal al no poder atendre els seus clients.

Fonts de la companyia van assegurar que hi va haver «un pic de demanda», que es va multiplicar per cinc respecte a un dia normal, durant els primers compassos de la jornada que «està alentint el sistema de cobraments», però van afegir que és «un cas puntual que al llarg del matí s’espera solucionar segons entrem en una demanda barri». «Hi ha tanta demanda de subministrament que s’està alentint el sistema», van afegir.

Ahir va entrar en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre o per quilo de combustible repostat tant per persones usuàries particulars com per part d’empreses i autònoms, de la qual, 15 cèntims seran assumits pel Pressupost de l’Estat, i els 5 restants per les gasolineres, encara que les tres principals companyies petroleres (Repsol, Cepsa i BP) van anunciar majors bonificacions.

La bonificació s’aplicarà en el punt de venda i proveïment de carburant. En cada subministrament que es realitzi en les condicions que suposin l’aplicació de la bonificació s’efectuarà un descompte en la factura final, impostos inclosos, equivalent a l’import de la bonificació.

El tiquet de compra haurà de reflectir l’import de l’operació, distingint el preu abans d’aplicar el descompte i després d’aplicar la bonificació així com l’import de la rebaixa aplicada i una referència expressa al reial decret llei.