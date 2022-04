Girona és la província catalana on més ha augmentat el preu de l’habitatge el darrer any. Segons un informe de la societat de taxació Tinsa, el valor dels immobles s’ha incrementat un 7,1% durant el primer trimestre del 2022, i se situa en 1.638 euros el metre quadrat. La segueix la província de Tarragona amb 1.334 euros el metre quadrat i un ritme de 6,3%, la de Barcelona amb 2.326 euros (2,8%), i la de Lleida amb 975 euros el metre quadrat (2,1%).

Tinsa també va revelar que el valor de l’hipoteca mitjana a les comarques gironines era de 140.725 euros a finals de 2021, per sobre dels 137.921 euros de mitjana estatal. Aquest valor suposa que els gironins paguen, de mitjana, 40.000 euros més per una hipoteca que a Lleida, i 30.000 euros més que a Tarragona, però 26.000 euros menys que a Barcelona, on els contractes es signen per un valor mitjà de 176.356 euros. En aquesta línia, Tinsa xifra la quota mensual hipotecària en 597 euros a Girona. Els 140.000 euros de Girona també estan molt lluny d’altres provincies com Cáceres, Badajoz o Castelló de la Plana on els crèdits hipotecaris ronden els 85.000 euros de mitjana.

L’estudi també aporta dades sobre el percentatge de la renda que les famílies destinen a pagar el primer any d’una hipoteca que finança el valor d’un habitatge mitjà, l’anomenat esforç teòric anual. En aquest cas, els gironins destinen un 28,3% dels ingressos a pagar la hipoteca, un esforç superior al dels habitants de Lleida (17,4%) i Tarragona (24,2%), però inferior al 34,8% dels habitants de la província Barcelona.

L’onzena ciutat més cara

Tinsa desglossa dades de les capitals de província espanyola. A Girona ciutat, els preus han pujat un 4,1% respecte l’any anterior, i durant el primer trimestre del 2022 s’han enfilat fins als 1.910 euros el metre quadrat. És també una dada un 0,4% superior a la del trimestre anterior, i situa la capital de la província com una de les que té un habitatge més car. El rànquing l’encapçalen Sant Sebastià (3.755), Barcelona (3.474 euros el metre quadrat) i Madrid (3.444).

A la província de Girona els habitatges s’han revaloritzat un 19,1% des dels valors mínims registrats durant l’anterior crisi financera. Aquesta xifra encara és més alta pel que fa a Girona ciutat, on el valor ha incrementat un 28% des del seu punt mínim. En aquesta línia, a la ciutat de Barcelona, l’habitatge es va revaloritzar un 49% i està un 20 % per sota dels mínims de 2007-2008, mentre que Madrid ha incrementat el seu valor un 51,8%.

Segons l’informe, la major part dels districtes de Barcelona van registrar moderats increments de preu en l’últim any, situant-se per sobre dels valors del 2019.

Els valors mitjans més elevats es troben a Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts i L’Eixample, que superen els 4.600 euros/m2, escurçant així distancia respecte a màxims de la sèrie històrica, mentre que el districte de Nou Barris és el més barat (2.405 euros el metre quadrat). Segons dades recaptades pel portal Idealista i recollits ahir per EFE, el preu de l’habitatge a la ciutat de Barcelona es va incrementar un 1% durant els últims 3 mesos, quedant-se situat en 3.972 euros el metre quadrat. Durant els últims tres mesos, només el barri de Gràcia ha vist caure els seus preus (-0,4 %).