La reputació en línia, també anomenada OnLine Reputation Management (ORM), és la imatge i el nivell de prestigi d’una empresa o marca a internet. El problema és que no està completament sota el control de l’organització, ja que tots els usuaris d’internet poden contribuir a fabricar-la aportant els seus comentaris i opinions.

Per entendre-ho millor, podem considerar que la reputació en línia és la suma de dos aspectes complementaris:

1) Els factors interns, és a dir, la informació que la pròpia persona o empresa comparteix sobre ella mateixa i les accions en línia que porta a terme al llarg del temps.

2) Els factors externs, és a dir, tota la informació que aporten altres usuaris, visitants o consumidors.

De la mateixa manera que un comentari positiu pot fer pujar la teva marca, un comentari negatiu o desafortunat pot perjudicar-la seriosament a mig o llarg termini. És el poder de les xarxes socials. Encara que alguns podrien dir que és millor no tenir cap reputació en línia, la realitat és que comptar amb una mala reputació o no tenir-la en absolut pot ser igual de perjudicial.

Els estudis ho confirmen: el 74% dels consumidors realitzen una cerca a Google abans de comprar un producte o servei. El 90% dels consumidors també confia en els seus amics, un 78% revisa les ressenyes d’usuaris desconeguts d’Internet i un 16% revisa la publicitat de marca.

Més del 60% dels consumidors afirmen que s’allunyen d’una marca si troben que la majoria de comentaris són negatius, mentre que un 15% aproximadament desconfia si no troba opinions o rastre dels compradors.

Hi ha tres elements per comprovar la reputació en línia:

1) Monitoritzar la reputació en línia de la teva marca a les xarxes socials amb eines com Social Mention o Buzzmonitor.

2) Realitzar recerques en els motors de cerca per nom de marca (o perfil professional), per productes o tipus de serveis, per saber què es diu del teu negoci o perfil a Internet.

3) Analitzar les opinions que es generen al voltant dels teus continguts web millor posicionats o amb més volum de trànsit, el que pots identificar mitjançant els informes de Search Console de Google.

Com millorar la reputació en línia?

1) La immensa majoria dels problemes es poden resoldre amb una resposta a temps que solucioni el problema de l’usuari.

2) Afegeix testimonis i comentaris. Veure altres persones opinant positivament sobre alguna cosa aporta molta confiança. Segur que si has comprat en línia t’has fixat en el que han posat altres compradors sobre el producte.

3) Sigues accessible i proper. Ja han passat els temps en què les marques podien viure en un pedestal. Ara, Internet ha igualat el terreny i es busca una relació molt més «de tu a tu».

4) Un dels secrets de la intel·ligència emocional és comprendre que gairebé tothom creu tenir raó des del seu punt de vista. I això s’aplica també als usuaris que es queixen de la teva marca a Internet

5) Cuida les formes. La història de la reputació en línia està plena de crisis causades per community managers impertinents o graciosos que es van confondre de resposta o que senzillament tenien un mal dia.

La reputació en línia contempla un últim condicionament que fixa l’atenció dels experts: el passat. El rastre negatiu a Internet és gairebé impossible d’esborrar, ja no tant per la part legal com per una simple qüestió tècnica. Per tant, val la pena intentar no tenir conflictes en aquest aspecte.