Aigua de Sant Aniol vol començar a vendre aigua a granel, un canvi d’estratègia que adopta després de conèixer els resultats d’un projecte que ha desenvolupat amb l’empresa britànica HydraChill.

La firma vol distribuir l’aigua mineral de les seves fonts sense utilitzar el plàstic de les ampolles. Per això té previst instal·lar uns grans dipòsits de 750 litres de capacitat en diferents punts de venda perquè els consumidors puguin proveir-se d’aigua les vegades que calgui amb els seus propis envasos.

Segons va informar l’empresa en un comunicat, «aquests dipòsits han estat dissenyats especialment per superar les exigències de la normativa sobre aigües minerals i per conservar les qualitats i el gust tan característic de la nostra aigua».

L’objectiu final del projecte és estalviar-se l’embotellat a la planta i reduir l’ús del plàstic en un 90%. «A Sant Aniol distribuïm aigua mineral natural, no ampolles. Aquesta conclusió ens va portar a pensar en un format de distribució totalment nou», va informar la companyia en un comunicat.

Els nous dipòsits es presentaran oficialment a l’estand que l’empresa tindrà a la fira Alimentària de l’Hospitalet de Llobregat, on els visitants podran provar els nous dipòsits.

Aposta per la sostenibilitat

Els dipòsits que preveu instal·lar Sant Aniol són tota una declaració d’intencions de la direcció que ha agafat la firma en matèria de sostenibilitat. L’any passat es va marcar com a objectiu acabar produint tots els envasos plàstics amb ampolles de plàstic 100% reciclat. Llavors ja va anunciar el llançament d’una gamma, la 500 Gotes, que és la primera del mercat que està feta amb aquest tipus de material. «Reciclat no vol dir reciclable. Vol dir una ampolla feta d’altres ampolles, tractada a través d’un procés termoquímic. Si hem de consumir plàstic, aquesta és la millor forma; no hi ha extracció de derivats del petroli», va explicar al seu moment el director general, Ferran Ribalta. Aigua de Sant Aniol va facturar prop de vuit milions d’euros durant el 2021.

