Embotits La Selva ha ampliat la seva oferta vegetariana amb dos nous productes: el xoriç vegà AlterVizo i un nou concepte de tapes vegetarianes AlterTapes, que reforcen la seva gamma tant en el mercat nacional com internacional. La firma de Campllong presentarà aquestes novetats, agrupats en la seva marca Altervego, en un ampli estand propi que tindrà a la Fira Alimentaria de Barcelona (del 4 al 7 d’abril), posant de manifest el compromís de l’empresa amb les alternatives vegetals. «Els nous productes mantenen l’ADN de la marca Altervego: combinen les propietats saludables de les proteïnes vegetals amb el gust exquisit de l’alta xarcuteria», va anunciar l’empresa en un comunicat.

Des de fa un any, Altervego compta amb una gamma de productes vegetals, una aposta de la companyia per aquest tipus d’elaborats, «pensats per gaudir sense necessitat de renunciar a la textura ni al sabor, ideals per a aquelles persones que volen eliminar o reduir el consum de carn en la seva dieta».