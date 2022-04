Sens dubte és una tempesta perfecta la que amenaça la recuperació del sector del vi després de la pandèmia, i és que s’està donant un context marcat pels efectes de la guerra a Ucraïna, l’escalada de preus de l’energia i el material auxiliar i la vaga de transports a Espanya. No és estrany que el sector cellerer espanyol assisteixi amb preocupació el seu futur proper. En aquests moments els cellers estan patint nombrosos problemes a l’hora de proveir-se de material auxiliar, especialment de vidre i altres elements, però també de poder distribuir el vi als clients. El problema amb el subministrament de vidre és particularment delicat ja que, després d'un període de menor demanda durant la pandèmia, els forns no han pogut satisfer plenament la ràpida reactivació de la demanda i ara la vaga de transport està complicant encara més la situació fins a el punt que hi ha risc d'una parada a l'activitat de la indústria vidriera i això podria complicar molt als cellers la possibilitat de fer arribar els seus productes als canals de venda i atendre les comandes internacionals, assenyalen des de la Federació Espanyola del Vi (FEV). Però a més, el constant increment del preu de l’energia, agreujat per la invasió russa d’Ucraïna, està provocant no només un important augment dels costos de producció als cellers sinó també en l’aprovisionament de material auxiliar, amb pujades difícilment assumibles al mitjà termini. «Som conscients del complex de la situació i que no hi ha receptes màgiques i immediates, però cal actuar amb contundència i rapidesa per evitar que es deteriori encara més la situació», assenyalava sobre això el director general de la FEV, José Luis Benítez.